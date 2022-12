Una crociera per le edicolanti: «Regalo di Natale inaspettato»

Le facce di Salvatrice e Rosa sono il simbolo della felicità. Sono loro le vincitrici della grande gara delle edicole, indetta da Torino Cronaca, che garantirà una splendida crociera di cinque giorni nel Mediterraneo nella primavera del 2023. Obiettivo, premiare i maggiori incrementi di vendita nel periodo estivo, a cavallo tra il primo luglio e il 30 settembre di quest’anno. Una gara sul filo delle copie giornaliere, valsa a queste due grandi lavoratrici una chiamata che sa tanto di regalo di Natale anticipato.

Fedeltà ai lettori

Salvatrice dà il merito del risultato proprio alla scelta di non fermarsi in estate: «Siamo stati sempre aperti per non lasciare i clienti senza il loro giornale – sorride l’edicolante, che gestisce il negozio da 20 anni e ora ha il sostegno del marito Giuseppe e della figlia Giuseppina – Quelli che comprano Torino Cronaca sono sempre tanti: a qualcuno lo portiamo a casa o facciamo abbonamenti speciali. E spesso restiamo senza». L’impegno estivo sarà premiato con la crociera, la prima vacanza dopo tanto tempo: «Ce la godremo, di sicuro non capita tutti i giorni di poter girare in nave per il Mediterraneo».

«Che sorpresa!»

Rosa, la signora che dà il nome all’edicola di corso Unione Sovietica 213, è molto felice. Intanto da oggi si godrà un meritato periodo di riposo fino al primo gennaio. Per poi ripartire in pompa magna con l’inizio dell’anno nuovo. «Una notizia che mi ha riempito d’orgoglio – ci racconta -. È sempre un piacere ricevere questi attestati, a maggior ragione considerando che molti dei miei clienti mi hanno chiamato per farmi le congratulazioni». Rosa ha rilevato l’edicola nel novembre del 2019. «Mi sono trovata benissimo, soprattutto con la gente – continua -. Per me è stato assolutamente inaspettato, un bel regalo di Natale. Di solito non sono mica così fortunata».

Si riparte nel 2023

L’ulteriore bella notizia è che l’iniziativa si rinnoverà tra Torino e provincia anche nel 2023. La gara “sul filo delle copie” premierà altri edicolanti, con l’aggiunta di premi di consolazione per chi non sarà riuscito a vendere più giornali di tutti ma avrà ottenuto comunque un aumento significativo.