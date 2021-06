Una città che rinasce tra feste, libri, danze e il ritorno dei turisti

Il Farò di San Giovanni caduto dalla parte giusta ha già dato i primi frutti di prosperità per Torino che ieri sembrava finalmente tornata alla normalità degli anni passati. Tantissimi erano infatti i turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero in giro per il centro, tra i banchi dei Portici di Carta e in fila davanti ai musei a ingresso gratuito. Le iniziative organizzate dal Comune di Torino per celebrare il santo patrono e la ripartenza del resto sono state molteplici e hanno allietato le tante persone di tutte le età che affollavano il salotto buono.

Appuntamenti

Dalle sfilate in costume e in carrozza in centro che hanno fatto rivivere atmosfere di altri tempi, alle sfide di beach volley e le uscite in barca lungo il Po, oltre alle danze acrobatiche sulla Mole e il tanto atteso dj set di Gabry Ponte. «Non mi aspettavo di trovare una città così festosa» spiega Michele, originario di Reggio Calabria, davanti al Museo del Cinema insieme alle figlie Emanuela e Silvia, e i nipoti Leonardo e Michele. «È bello passeggiare con questo clima di normalità» dicono Vito e Melita, pugliesi, innamorati di Torino. Ad attendere il proprio turno per entrare a Palazzo Madama ieri mattina c’erano famiglie provenienti anche da altri stati europei. «Siamo venuti in vacanza qui da Marsiglia, è il primo viaggio che facciamo, siamo molto contenti» spiega Mathieu, insieme alla fidanzata e alla mamma. Ma l’intrattenimento non è mancato neppure in periferia.

Giaduja e Giacometta

Già dal mattino Giaduja e Giacometta sono passati a salutare i bambini ai giardini Ginzburg e Alimonda dove sono state organizzate svariate iniziative per i più piccoli insieme ai Lions Club International e il Centro Sportivo Italiano, per poi sfilare insieme alla loro corte di 80 persone sotto i portici del centro, da piazza Castello a piazza Vittorio fino a piazza Borromini. Qui sono stati accolti dai commercianti con una ricca merenda sinoira. «È una grande emozione poter tornare a onorare questa tradizione» spiegano Marco Vottero e Giulietta Miele che hanno vestito i panni delle due maschere principali della nostra città come nel 2019. Nonostante la pioggia alle 15 in punto sono partite dai Giardini Reali anche le otto carrozze storiche a cavallo che hanno varcato i cancelli dei giardini fermandosi prima in piazzetta Reale e poi in piazza Carlo Alberto per la commemorazione dei 160 anni dell’Unità d’Italia.

La sfilata, organizzata dall’associazione Attacchi in collaborazione con i Musei Reali e il Museo del Risorgimento, è poi continuata al galoppo verso piazza Vittorio fino al castello del Valentino. Nell’area verde i titolari dei chioschi si erano preparati già di prima mattina ad accogliere un grande pubblico. Funamboli, giocolieri e tanti gruppi di amici dopo il pic-nic sono però stati costretti ad allontanarsi a causa della pioggia. Le nuvole nere non hanno invece impedito a tante famiglie, giovani e bambini di festeggiare al Circolo Amici del Fiume di corso Moncalieri, tra drink e fette di anguria ma anche tanto sport. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 21, sedici squadre miste di ragazzi e ragazze si sono sfidate in tornei di beach volley. Grande movimento anche sul fiume. Nel primo pomeriggio è infatti partita la consueta regata di canottaggio sul Po seguita dal palio in canoa terminato alle 21.30. Mezz’ora dopo, una fiaccolata ha sfilato dal castello del Valentino fino a piazza Vittorio e altri due spettacoli hanno animato la serata al posto dei vecchi fuochi d’artificio. Alle 22.30 otto ballerini-acrobati si sono esibiti sui quattro lati della Mole su musiche e coreografie originali curate dal coreografo Luca Tommassini. A seguire lo spettacolo di videomapping sul monumento simbolo di Torino: fino a domenica 25 luglio ogni sera la cupola più iconica della città si animerà con immagini che raccontano le emozioni e le suggestioni del cinema.

Alle 23 si è tornati a ballare, almeno da casa, con le hit di Gabry Ponte suonate al Castello del Valentino. Dalla “Danza delle streghe” ai nuovi pezzi inediti mixati dal dj e produttore torinese che ha iniziato il suo show a partire dalle 23. Nonostante lo spettacolo fosse in diretta streaming, numerosi giovani e meno giovani sono accorsi sotto il castello per tornare a ballare insieme come ai vecchi tempi.