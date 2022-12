Una casetta per scambiare libri: «Il bookcrossing nelle borgate»

Tutto è partito da un luogo virtuale, Facebook, ma con un obiettivo assolutamente concreto: scambiarsi libri e condividere l’amore per la lettura. Nel giro di pochi mesi il progetto da “virtuale” è diventato “reale”, con la realizzazione di una casetta in legno in cui riporre i libri da scambiare e da appendere sulle cancellate delle case di chi aderisce al progetto. Nasce così il “Bookcrossing delle Borgate”, dall’idea di Stefano Arisio e di un gruppo di cittadini di Moncalieri.

«L’iniziativa nasce per promuovere e incentivare la lettura e la circolazione dei libri attraverso una forma di condivisione gratuita e volontaria – spiega Stefano Arisio -. Chi legge arricchisce se stesso e gli altri, rendendo più ricca la società. Si tratta inoltre di un modo per coinvolgere e rendere più vive le nostre borgate». Il gruppo si avvale di un vero e proprio manifesto di condivisione e i luoghi in cui si radica l’iniziativa sono le borgate di Tetti Piatti, Tagliaferro, Tetti Rolle e Barauda a Moncalieri, Garino a Vinovo e Tetti Sagrini a La Loggia. Di settimana in settimana la casetta itinerante verrà spostata nelle case di cittadini ospitanti e il gruppo di lettori verrà via via avvisato, attraverso Facebook o WhatsApp, sugli indirizzi e orari di esposizione.

La casetta sarà collocata in un luogo accessibile a tutti (ad esempio, appesa a un cancello o legata a una porta) e raggiungibile senza dover disturbare il proprietario di casa. La regola più importante è quella alla base del bookcrossing: chi prende un libro, deve lasciarne un altro in cambio, integro e in buono stato. Al momento la casetta itinerante è una sola, ma visto il successo potrebbe essere presto raddoppiata.

Intanto sono allo studio iniziative per il periodo natalizio come il libro a sorpresa. A partire dall’11 dicembre, libri impacchettati e con un’etichetta indicante il genere (ragazzi, gialli, fantascienza…) saranno riposti in cesti o cassette e potranno essere presi da chiunque per essere regalati o regalarseli. E nel frattempo si cercano nuovi volontari: chi vuole proporsi come “famiglia ospitante” potrà farlo iscrivendosi al gruppo Facebook “Bookcrossing delle Borgate” o inviando un messaggio WhatsApp al numero di cellulare 335.6089879.