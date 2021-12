«Una casa per tutti nel 2022: azzereremo la lista di attesa»

Venaria ha un sogno nel cassetto: azzerare la prima lista di emergenza abitativa entro il 2022. È questo l’obiettivo che si sono posti il sindaco Fabio Giulivi, l’assessore alle Politiche abitative, Luigi Tinozzi, e i vertici di Atc, ovvero il presidente Emilio Bolla e il suo vice Fabio Tassone. E lo hanno ribadito nell’incontro che si è tenuto giovedì mattina in sala consiliare, dove sono state consegnate le chiavi di undici alloggi di Atc ad altrettante famiglie che da tempo erano in lista d’attesa. Ora ne restano più o meno altrettante in lista d’attesa.

«Un regalo di Natale anticipato ma molto atteso – commentano Giulivi e Tinozzi -. Fin dall’inizio del mandato abbiamo messo il tema dell’emergenza abitativa al centro della nostra azione amministrativa. A partire dalla riapertura di Cà Buozzi, in via Buozzi, fino al lavoro svolto con Atc per mettere a sistema nuovi alloggi così da ridurre le persone in attesa nelle graduatorie. Oggi abbiamo dato un bel colpo alla lista di attesa dando risposte concrete a chi da anni era in attesa di un alloggio. Undici alloggi sono un punto di arrivo importante per queste famiglie ma per noi rappresentano solo una tappa di un lavoro che prosegue senza soste. Un lavoro che ha visto impegnato in questo primo anno amministrativo anche l’ex assessore Marco Scavone. Senza il suo prezioso supporto oggi non saremmo arrivati a questo importante traguardo».

Assieme al consigliere regionale Andrea Cerutti, ora la partita andrà su un altro binario, quello dell’Accordo di Quartiere II-Piano Urban del 2014. «Un piano mai attuato e che permetterà la riqualificazione dei condomini cittadini. Inoltre, da gennaio, si partirà con l’ufficio distaccato Atc in via Goito, così da poter fornire risposte ai cittadini senza doversi spostare da Venaria a Torino o nelle altre sedi Atc del territorio», spiega Tinozzi.