Una casa infestata nel museo come nei film di Dario Argento

Se la vostra passione sono gli horror e il mistero, sicuramente resterete sorpresi dall’esperienza “Il fantasma della Villa”, la prima e unica escape room d’Italia che si svolge totalmente all’interno di un museo, senza spazi finti o ambienti ricreati.

Il gioco si svolge infatti nelle dieci sale di Villa Prever, storica dimora in stile liberty dei primi anni del ‘900, oggi sede del Museo di Scienze naturali Mario Strani. Una location perfetta per un’esperienza che tiene con il fiato sospeso per 75 minuti. Organizzata dalla Munus Arts & Culture, “Il Fantasma della Villa” permette di essere protagonisti di un vero e proprio thriller, a caccia di fantasmi in una villa infestata. I partecipanti (sei al massimo), dovranno trovare passaggi segreti, risolvere enigmi e al tempo stesso guardarsi sempre le spalle da un fantasma in agguato. Usando logica, intuito e collaborando tra loro potranno liberare la villa dalla sua inquietante presenza e vincere il gioco. A rendere l’evento ancora più autentico attori, video, effetti speciali e musiche originali.

Ideatore del progetto Lorenzo Soave, direttore dei Musei Civici di Pinerolo, secondo cui il museo deve «abbattere le barriere tra istituzione e pubblico, aprendosi alla comunità con una proposta culturale diversificata, stimolante e coinvolgente». Il Fantasma della Villa consente di “vivere” il museo in un orario straordinario, il gioco si svolge tutte le sere dopo il tramonto, creando un’atmosfera ideale. Il Fantasma della Villa è un evento collegato alla mostra dedicata a Colombotto Rosso, alla Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone e alla mostra dedicata a Dario Argento al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il Fantasma della Villa è stato progettato proprio con un riferimento specifico alla “Villa del bambino urlante” presente nel film Profondo Rosso di Dario Argento.