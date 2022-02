Una carica di entusiasmo

Ne cercavano seicento, se ne ritrovano dodicimila: tanti sono, infatti, gli aspiranti volontari per l’Eurovision che Torino ospiterà a maggio. Dodicimila giovani e meno giovani che hanno risposto con entusiasmo al bando del Comune che, adesso, dovrà aumentare un po’ le cifre per accontentarne il più possibile: da seicento si passerà a settecento, poi almeno trecento “di riserva” o per altri compiti. Insomma, sarebbe un peccato e una follia dire di no a tanto entusiasmo, a questa voglia di esserci che ci rimanda a quella ondata dei volontari di Torino2006, il vero simbolo di quelle indimenticabili (infatti Torino non le dimentica, anzi di solito ci marcia su un po’…) olimpiadi. Gente che si faceva un gran mazzo per diverse ore al giorno in cambio della giacca a vento colorata e di un «grazie». Questa volta, a giudicare dal bando, verrà pagato anche il biglietto del tram. E’ facile immaginare che tra tutta questa gente ci saranno persone di ottimi studi, con una grande conoscenza delle lingue (sempre pensando al 2006, la poca propensione all’inglese in ambito pubblico fece imbizzarrire non poco gli ospiti stranieri, adesso magari abbiamo imparato tutti), talmente preparati e desiderosi di esserci che sarebbe un peccato non retribuirli in qualche modo. Perché l’Eurovision, anche se ha costi ingenti, porta (bilanci alla mano delle altre città ospitanti in passato) ricadute impressionanti: gli sponsor della città vogliono fare un bel gesto? Le Atp, nonostante un iniziale scetticismo, hanno dimostrato la voglia di partecipazione di Torino, il desiderio di eventi di grande significato. Non sprechiamo tutto questo con gli errori del passato.

andrea.monticone@cronacaqui.it