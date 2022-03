Una bionda per Moggi junior: dopo la Fico, la Cremaschi…

La passione di Laura Cremaschi per il mondo del calcio è nota. La 34enne modella e showgirl bergamasca si è fatta conoscere dal grande pubblico alcuni anni fa per i suoi sexy pronostici sulle partite di Serie A, delle coppe e dei Mondiali che disegnava sul suo corpo. Oggi però c’è qualcosa in più, perché il suo nuovo amore sarebbe Alessandro Moggi.

Il noto manager e produttore, figlio di Luciano, nel 2000 aveva sposato Fabrizia Lonardi e da quel matrimonio sono anche nati Ludovica Luna e Luciano junior. Quando ha messo un punto alla sua relazione, per diverso tempo ha frequentato Raffaella Fico e i due (almeno secondo lei) sono anche stati vicini alle nozze. Poi nell’estate del 2019 era stato paparazzato con Elvira Savino, parlamentare pugliese di Forza Italia, ma anche questa storia sarebbe arrivata al capolinea.

E così arriviamo ai giorni nostri e a Laura Cremaschi. Secondo il settimanale “Chi”, che ne parla nell’ultimo numero, il feeling tra lei e Moggi sarebbe dimostrato da una recente vacanza che entrambi hanno fatto alle Maldive anche se per ora la relazione è stata tenuta segreta. In effetti, osservando i profili social dei due, Laura alle Maldive c’è stata di recente e ha anche postato alcuni immagini. Ma molto saggiamente, appare solo lei mentre non c’è nessuna traccia del suo presunto nuovo fidanzato. E Alessandro Moggi, che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata anche se ha rischiato di essere travolto dal ciclone Fico, non ha postato praticamente nulla. In effetti da tempo la bella Laura, che tre anni fa era anche stata fra le tentatrici di Temptation Island Vip prima di approdare ad “Avanti un altro!” come “Bonas” e oggi come “Regina del Web”, dice di essere single. La sua relazione più nota è stata quella tra il 2012 e il 2017 con Andrea Perone, l’imprenditore romano ex marito di Sabrina Ferilli. Un amore appassionato e turbolento che era finito senza possibilità di ripensamenti. Oggi è pronta per ricominciare? Aspettiamo le prime foto.