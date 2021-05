Ci avete fatto caso? Per un giorno siamo rosa! Insomma non ci omologhiamo al resto d’Italia, praticamente tutta gialla che, comunque, si gode un filo di libertà. Siamo meglio, anzi siamo unici grazie al rosa che vira un po’ all’antico del Giro d’Italia che parte proprio da qui, da Torino, con quelle sfide cronometro alla mano, che fanno sputare l’anima agli atleti e galvanizzano il pubblico.

Sembra un piccolo segno del destino, benevolo speriamo, che comunque ci richiama ad un forte senso di responsabilità. Ci guarda il mondo, oggi, collegato grazie a quella galassia di satelliti che ci portano tutto dentro casa. Un Grande Fratello che ci osserva e ci giudica. Torino dovrà saper offrire di sè l’immagine migliore, mettendo in ombra quegli spettacoli indegni di assembramenti e di folle negazioniste, come è accaduto domenica scorsa nel centro di Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter. Un cattivo esempio da evitare con tutte le forze.

E magari proprio il ciclismo, con le sue tappe ai limiti della resistenza degli atleti, potrebbe insegnarci che per arrivare al traguardo finale, occorrono disciplina e lungimiranza. Insomma metodo, quello che ci serve per uscire da questa pandemia che pare eterna e da cui ci libereremo solo rispettando noi stessi e gli altri. Siamo rosa, ma è la prima tappa, in attesa che a metà maggio spariscano o si attenuino coprifuoco e restrizioni varie. Dunque godiamocela questa giornata di sport e di speranza.

Sono anni che ci mancava una bella botta di adrenalina: se la memoria non mi inganna riportandomi al trionfo di Vincenzo Nibali, lo squalo, che arrivò sul podio con la faccia tirata, e gli occhi sgranati dalla gioia. Era il 29 maggio 2016. Fu una magnifica giornata vissuta sullo sfondo della Gran Madre e con il Po impavesato a festa. Ripetiamo quella magia. Ma con quel garbo che, quando vogliamo, è di casa sotto la Mole.

