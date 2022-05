Un weekend “Top Gun”: le sale torinesi pronte all’anteprima del film

I miti non tramontano, come nelle migliori delle frasi fatte. Restano lì, fermi in uno spazio senza tempo per poi tornare come se nulla fosse successo. Sono passati 36 anni ma lui, Tom Cruise Maverick, è sempre lo stesso pilota maledetto dalle capacità rare e uno spirito pieno di demoni. Un’icona che dagli anni ‘80 ha fatto innamorare uomini e donne e che per il suo ritorno, in una sorta di episodio numero due, ha scelto il red carpet plateale di Cannes e un momento strategico, ovvero, il post Covid. Nelle sale il film “Top Gun: Maverick” uscirà ufficialmente il 25 maggio ma domani e domenica si prospetta un fine settimana di fuoco all’insegna delle anteprime. Insomma, anche a Torino è “Top Gun” mania. «Il vero cinema si gode in sala. Quando faccio un film penso sempre come se fossi io stesso spettatore, per questo cerco sempre di cambiare ruoli, storie, personaggi, set, continuo sempre ad imparare, continuo ad esplorare. È tutto amore e passione per il cinema», ha detto Tom Cruise nei giorni scorsi sulla Croisette. Una passione che spinge l’attore americano ancora oggi, alla bellezza di sessant’anni tondi tondi, a correre come un ragazzino, saltare, balzare sul sellino di uno moto, combattere evitando contro figure e quant’altro, perché lui, quel Maverick lì ce l’ha ancora dentro, aspettava solo di poterlo tirare ancora fuori. Al fianco di Cruise un cast stellare a partire dal Premio Oscar (“A beautiful mind”) Jennifer Connelly, per continuare con Miles Teller, Val Kilmer, Glen Powel, Jon Hamm, Ed Harris.

Il tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”.

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi. Le anteprime di oggi e domani saranno proiettate al: Cinema Fratelli Marx, Greenwinch, Ideal, Lux, Massaua, Reposi, Uci Cinemas, The Space. E ancora al: Paradiso di Collegno, Margherita di Courgné, Lumiere di Pianezza, Supercinema di Venaria, Hollywood di Pinerolo.