Un tavolo per salvare il prossimo Sonic Park dai cantieri del Pnrr

Da un lato i fondi del Pnrr, circa due milioni di euro finanziati dall’Unione Europea attraverso i fondi Next Generation Eu, ottenuti dall’Ordine Mauriziano per riqualificare il parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Dall’altro un tavolo tecnico, avviato di concerto con l’Ordine proprietario della Palazzina nelle scorse settimane, per evitare il rischio che i cantieri possano sospendere l’edizione 2023 del Nichelino Sonic Park, il festival musicale che ha permesso alla città di entrare nel calendario regionale dei grandi eventi estivi quali Collisioni a Barolo e il Flower a Collegno.

I lavori propedeutici del Parco storico prevedono potature e abbattimenti per la messa in sicurezza del sito. Successivamente ci sarà il recupero e la valorizzazione del laghetto e dell’isola centrale tipici dei giardini ottocenteschi, la manutenzione al muro perimetrale e ai cancelli di accesso, la realizzazione di percorsi sicuri per i disabili motori, l’allestimento di servizi igienici e di un punto di erogazione per l’acqua potabile. Sarà anche potenziato il servizio di videosorveglianza.

Intanto, però, è necessario “salvare” il festival che per un biennio dovrà trovare una nuova formula. «La città di Nichelino – spiega il sindaco Giampiero Tolardo – è tra i primi a essere felice dei fondi ottenuti, che serviranno a valorizzare un bene storico e architettonico di enorme valore per la comunità». All’indomani dell’ottenuto finanziamento però, la preoccupazione per il futuro del festival e la ventilata possibilità di spostarlo sul fronte della Palazzina, con una sensibile riduzione del pubblico, ha agitato le acque.

«L’evento porta 40mila spettatori, gli artisti ci scelgono e la programmazione per l’anno venturo è già in moto, per questo era necessario muoversi velocemente – commenta il primo cittadino -. Dal momento in cui è uscita la notizia, l’apertura a un tavolo di confronto da parte dell’Ordine Mauriziano si è trasformato in un incontro conoscitivo con gli organizzatori e i responsabili della Palazzina per valutare strategie, quali una miglior delimitazione dell’area di cantiere, che permettano all’evento ormai consolidato di proseguire in concomitanza con il rifacimento dell’anello del giardino».

Quello della valorizzazione della Palazzina di Caccia è un percorso iniziato da tempo e che ha portato grandi eventi ciclistici: il giro del Piemonte, l’arrivo della Milano-Torino e, nel 2020, la partenza della seconda tappa del Giro d’Italia. Un percorso che non sarebbe stato possibile se non si fosse coltivato un sogno «condiviso con la comunità. Ma il messaggio importante – conclude Tolardo – è che la modalità della rete e del confronto è fondamentale per trovare soluzioni».