Un sabato di campionato: la Juve trova la Fiorentina e il Toro va a La Spezia

Non solo bella in Europa. Massimiliano Allegri spera di rivedere la Vecchia Signora far festa anche in campionato. Oggi alle 18, all’Allianz Stadium, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, un brutto cliente per la Juventus. Il messaggio del tecnico in conferenza stampa: “Non siamo diventati dei fenomeni, è sfida da bollino rosso”.

In campo anche il Toro alle 15, a La Spezia. Torna Pjaca ma per la panchina, così sulla trequarti il grande favorito diventa Verdi: il fantasista, dopo lo scampolo di gara disputato contro la Sampdoria, dovrebbe partire dal primo minuto. L’altra soluzione potrebbe essere rappresentata dal tandem Belotti-Sanabria, anche se per Juric «è difficile vederli insieme, entrambi hanno bisogno di spazi».

Il Gallo tornerà al centro dell’attacco, in mediana si sfidano Kone e Rincon con il venezuelano in leggero vantaggio. Singo e Aina sugli esterni, Milinkovic-Savic in porta e il terzetto Djidji-Bremer-Buongiorno: sembra questo il Toro destinato ad affrontare lo Spezia, anche se Juric si è preso ancora qualche ora di riflessione.

A proposito del difensore cresciuto nel vivaio, è ufficiale il suo rinnovo di contratto: Buongiorno, che aveva già firmato fino al 2024, nella giornata di ieri ha messo nero su bianco il suo prolungamento fino al 2025. La sfida del Picco, in programma oggi alle 15, verrà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio.