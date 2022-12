Un ristorante su due con lavoratori in nero e privo di sicurezza

Lavoratori in nero e misure di sicurezza non rispettate in un locale su due. Una brutta sorpresa sotto l’albero di Natale – anche se non inaspettata – quella trovata dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro che poco prima delle feste hanno eseguito una serie di controlli in bar e ristoranti di Torino e provincia. Controlli a campione e non mirati e forse anche per questo i risultati destano ancora più impressione, visto che i militari non hanno agito a “colpo sicuro” sulla base di denunce o segnalazioni ma sono andati semplicemente a verificare la situazione in alcuni locali.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno controllato 8 bar e ristoranti, soprattutto etnici, a Torino e nelle zone di Moncalieri, Pinerolo e Chivasso, scoprendo che in 5 – più della metà quindi – erano impiegati lavoratori in nero. Camerieri, lavapiatti, aiuto cuochi: un po’ tutte le mansioni erano coperte da personale privo di qualunque tipo di contratto. Irregolarità difficili da giustificare anche per gli stessi militari, ormai avvezzi a situazioni simili, in quanto basterebbe un contratto a chiamata, che prevede un esborso minimo per i contributi a carico del datore di lavoro, per mettersi al riparo da rischi invece piuttosto elevati. La normativa, infatti, è stata aggiornata poco più di un anno fa e prevede sanzioni di 2.500 euro se si hanno fino a 5 lavoratori in nero e la sospensione della licenza se il 10% del personale non è in regola. E la situazione dei 5 locali irregolari pare proprio ricadere in questa seconda categoria, visto che su 25 lavoratori ben 10 erano in nero: una percentuale di quattro volte superiore al 10%. Non solo: ogni lavoratore irregolare deve ricevere tutti gli arretrati – e bisogna quindi ricostruire da quando era al lavoro – e deve poi essere assunto per almeno 3 mesi. Insomma, il rischio a quanto pare non vale la candela. Un malcostume che non trova spiegazione, se non parziale, neanche nelle difficoltà nel reperire personale esplose da quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza.

I carabinieri del Nil hanno inoltre verificato l’esistenza di un altro problema molto diffuso: il mancato rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. In 4 locali su 8 infatti sono state trovare irregolarità, in particolare nell’assenza del documento valutazione dei rischi e nella mancata formazione del personale che così va incontro a rischi da non sottovalutare. Perché è vero che un ristorante sicuramente non è pericoloso come un cantiere o una fabbrica, però è evidente che anche solo in una cucina, tra fornelli, affettatrici e coltelli, personale poco formato corre il rischio di infortuni anche seri. Anche in questo caso, le multe cui va incontro il titolare sono piuttosto salate, a seconda del tipo di irregolarità riscontrata. E infatti, i militari hanno elevato sanzioni complessive per 53mila euro e hanno disposto la sospensione della licenza dei 5 locali, valida fino a quando tutte le irregolarità contestate non siano sanate. In più, 4 datori di lavoro sono stati denunciati per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.