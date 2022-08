Un rimedio originale contro la caduta dei capelli

Ha perso i capelli e la sua testa è diventata completamente pelata. Invece di un trapianto, oppure di rassegnarsi al “nuovo look” imposto da madre natura, il tizio ripreso in questo video sceglie una cosa anomala: si fa…verniciare (!!) una chioma fittizia alla sommità del capo. Ok, la scena farà anche ridere ma è bene non prenderla troppo alla leggera: certe cose, infatti, non andrebbero mai fatte. Sono decisamente pericolose!!