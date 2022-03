Un punto e poi solo ko: ecco il magro bottino di Ivan Juric con le big

Tanti complimenti per le prestazioni offerte, ma pochissimi punti – uno contro la Juve – conquistati: ora il Toro cerca il colpaccio contro una big, domani sera arriva l’Inter all’Olimpico Grande Torino. E i granata, complice anche il periodo nero con appena tre pareggi nelle ultime sei partite, vogliono un successo che possa dare nuovo slancio in vista del finale di stagione. Il problema è che l’ultima vittoria contro i nerazzurri è del gennaio 2019, un 1-0 firmato Armando Izzo che oggi vive completamente ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric.

Poi solo dolori, con cinque sconfitte consecutive negli ultimi cinque confronti e ben 13 reti subite. All’andata Bremer e compagni se la giocarono alla pari, pur senza riuscire a pungere dalle parti di Handanovic. L’Inter non triturò i granata, come d’altra parte è successo contro le altre prime della classe: è arrivato un solo punto grazie al pareggio nel derby di ritorno contro la Juventus, poi contro bianconeri, Milan e Napoli è sempre finita 1-0. L’obiettivo è invertire la tendenza, così come Juric cerca rivincite contro Inzaghi, con l’attuale tecnico nerazzurri che è una sorta di bestia nera per il croato.

Nessun allenatore lo ha battuto tante volte quanto il piacentino, ben cinque in otto confronti, e la media punti a partita del granata è di appena 0.63. Si è un po’ alzata grazie all’unico successo trovato a dicembre 2020, quando l’Hellas Verona espugnò l’Olimpico di Roma battendo la Lazio per 2-1. Qualche mese prima, però, Juric incappò in una delle sconfitte più pesanti della sua carriera in panchina: al Bentegodi trionfarono i biancocelesti con un netto 1-5, nonostante il vantaggio degli scaligeri firmato Amrabat.

E se il bilancio di Juric contro Inzaghi è negativo, va ancora peggio nei suoi precedenti contro l’Inter. Sono ben sette le sconfitte collezionate contro i nerazzurri, l’unica gioia arrivò a maggio 2017 grazie alla rete di Pandev che decise la sfida di Marassi. Le cose non migliorano nemmeno se si prendono in esame le gare disputate da calciatore, con Juric che non riuscì mai a battere l’Inter in cinque tentativi.

Domani non sarà in campo, ma dovrà scegliere l’undici migliore per provare ad arginare la principale accreditata per lo scudetto: serve un’impresa, anche per non eguagliare un record negativo. I granata sono a sei gare senza vittorie, soltanto Marco Giampaolo arrivò a quota otto nel dicembre 2020.