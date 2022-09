Un po’ di cipria non basta più

Il giorno dopo il nubifragio che ha mandato a bagno di nuovo la cintura sud di Torino, Moncalieri e Nichelino compresi, siamo andati lì a controllare peccati e peccatori. Perché se è vero che il cielo ha rovesciato un’enorme catinella d’acqua sul territorio, è altrettanto vero che ancora una volta abbiamo potuto constatare come non si impari mai dai propri errori. O peggio non si guarisca da quell’incuria che imbelletta le città, ma non cura le sue ferite. C’è una bella frase che aiuta a capire la situazione. E ce l’ha detta Sandro Salvi, manager in attività culturali: «Moncalieri è una bella città. E’ come una bella donna ma già di una certa età che copre le rughe con un po’di cipria, ma alla prima pioggia la cipria scompare e si tornano a vedere tutte le magagne». Magagne che in queste terre che vennero devastate dall’alluvione del 2006 sono rappresentate da reti fognarie che non reggono una pioggerella di primavera, tombini intasati ed edifici, anche pubblici, dove i lavori sono stati fatti al minimo ribasso. Cioè male. Come è capitato all’ospedale Santa Croce. Di qui la teoria del pianto e poi – come d’abitudine ormai in Italia – la richiesta pietosa degli aiuti altrui. Ma c’è di peggio quando due signore rischiano di annegare nell’auto imprigionata in un sottopasso allagato. Con l’acqua ormai quasi al tetto. Salvate, si dirà con orgoglio. Ed è bene che sia andata così, perché chi doveva far funzionare una sbarra che avrebbe dovuto abbassarsi con il crescere delle acque l’ha semplicemente dimenticata, ed è rimasta lì, ruggine compresa. Il segno, grave, di una disattenzione al territorio e ai suoi abitanti. che fa il pari con tragedie di cui tutti ricordiamo la portata. E non mi riferisco solo al ponte Morandi, ma ai crolli di materiali dai viadotti, alla buche in autostrada, ma anche in centro città, ai ferri che si staccano dai cornicioni. Bravi a fare, lo siamo di sicuro, ma poi scivoliamo nell’indolenza. Che può costare una vita.

beppe.fossati@cronacaqui.it