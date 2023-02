Un nuovo stemma per Mappano che festeggia i suoi primi 10 anni

Dieci anni. Il Comune di Mappano non è ancora maggiorenne ma ieri ha raggiunto la doppia cifra. Il 31 gennaio 2013, infatti, è entrata in vigore la legge istitutiva del Comune di Mappano. E ieri è stato il momento delle celebrazioni. «Non sono stati dieci anni semplici, come non lo sono stati quelli che hanno portato attraverso un iter legislativo molto complesso all’approvazione della Legge che ha istituito il Comune. Per istituire il Comune ci sono volute quattro leggi regionali, numerosi interventi del Tar, una sentenza del Consiglio di Stato, due sentenze della Corte Costituzionale, quattro delibere della Città Metropolitana di Torino, tre pareri della Corte dei Conti di Torino e l’elenco potrebbe continuare. Ma oggi finalmente è tutto passato e i mappanesi si affacciano con speranza ed entusiasmo al futuro che finalmente stanno costruendo», sottolinea il sindaco Francesco Grassi. Ieri pomeriggio si è tenuta in piazza don Amerano e poi in municipio una festa, alla presenza del governatore regionale Alberto Cirio, di tanti sindaci della zona e delle scuole. Il grande “regalo” è stata la prima bandiera del Comune di Mappano, realizzata dalla designer Anna Visconti, rinnovando la bandiera popolare in uso nelle feste di paese prima della nascita del comune con lo stemma da lei realizzato nel 2018. Insieme alla bandiera è stato anche benedetto il nuovo gonfalone ricamato. Ma qual è il futuro di Mappano? «Abbiamo intrapreso il percorso del primo Piano Regolatore ed è iniziato il periodo delle opere pubbliche. L’obiettivo è quello di far diventare Mappano un comune in cui la comunità abbia un’alta qualità della vita. Ed è anche per questo motivo che assieme al Politecnico e all’Università di Torino stiamo portando avanti diversi progetti per far sì che Mappano sia sempre più terreno di sperimentazione di buone pratiche in tutti gli ambiti interessati all’amministrazione e al governo del territorio», conclude Grassi.