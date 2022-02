Un nuovo negoziato sulla 460: «Raddoppio e non la variante»

L’appello degli agricoltori, che si erano riuniti in una protesta pacifica da Lombardore a Feletto l’11 febbraio, non è rimasto inascoltato. Infatti, sarà convocato a breve un tavolo tecnico per valutare eventuali aggiornamenti del progetto della variante Lombardore-Front alla 460, di cui si stanno occupando gli uffici tecnici della Città metropolitana. È questo l’esito del confronto tra il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il consigliere delegato alla pianificazione strategica e alla difesa del suolo Pasquale Mazza, i dirigenti e i tecnici delle direzioni Viabilità della Città metropolitana e una delegazione della federazione provinciale della Coldiretti, guidata dal presidente Sergio Barone e dal direttore Andrea Repossini. La Coldiretti ha illustrato le motivazioni della richiesta di apportare alcune variazioni al progetto che, soprattutto per quanto riguarda il primo lotto, potrebbero evitare danni all’attività di una trentina di aziende agricole. La nuova variante, così come delineata da un progetto di una decina di anni fa, che prevedeva il raddoppio, attraversa suoli agricoli fertili evitando i centri abitati e fornendo un’alternativa alla 460 del Gran Paradiso a servizio delle zone industriali di Busano e Rivara. «Abbiamo spiegato alla delegazione della Coldiretti che intendiamo spendere nel miglior modo possibile i 200mila euro che la Regione ha trasmesso alla Città metropolitana per finanziare l’aggiornamento del progetto. – ha comunicato il vicesindaco Jacopo Suppo -. È impraticabile una revisione totale del progetto, che è già stato a suo tempo oggetto di concertazione con i Comuni interessati e di variazioni ai piani regolatori. Dal tavolo tecnico che intendiamo convocare in tempi brevi possono arrivare soluzioni in grado di diminuire l’impatto dell’arteria sulle aziende agricole».