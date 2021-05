Un nuovo mezzo di trasporto per far muovere Giuseppe

Un nuovo mezzo per realizzare un grande sogno. Quello di far incontrare al figlio Giuseppe, affetto da tetraparesi spastica, Zlatan Ibrahimovic e i giocatori del Milan di cui è un grande fan. Per questo Carmela Spataro, attraverso l’associazione Santa Monica e il suo presidente Raffaele De Santis, ha lanciato un appello.

Giuseppe, che vive a Moncalieri e ha 39 anni, ha manifestato i primi sintomi della malattia nei primi mesi di vita. «Ci siamo accorti che qualcosa non andava perché non riusciva a reggere la testolina, poi è comparso l’irrigidimento degli arti inferiori» racconta mamma Carmela, che accudisce il figlio mentre papà Carmelo va a lavorare. Purtroppo la tetraparesi è degenerativa e negli anni la salute di Giuseppe è peggiorata. Ha subito operazioni alla schiena, una tracheotomia e ora deve ricorre a un macchinario che lo aiuta a respirare perché ha frequenti crisi respiratorie.

«Facciamo controlli mensili al San Luigi di Orbassano – spiega Carmela -, ma abbiamo bisogno di un nuovo mezzo attrezzato di pedana per poterlo trasportare durante le emergenze, perché il nostro è vecchio e usurato e la carrozzina non entra in ambulanza». Poi c’è la voglia di realizzare il grande sogno: incontrare Ibra.

Chi volesse contribuire all’acquisto può fare una piccola donazione sul contro corrente della famiglia (Iban IT77Z020082000000 0104679078), intestandola a Carmelo Spataro.