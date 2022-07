Un nuovo amore per la Mello: è il rapper torinese Boro Boro?

Nuovo amore in corso per Dayane Mello. Qualche tempo fa era stata sorpresa per le strade milanesi con il modello Carlo Motta e si scambiavano un bacio. Ma ora spunta un altro ragazzo e gli indizi arrivano da Instagram. Come racconta l’esperto di gossip Giuseppe Porro, alcune follower di “Very Inutil People” hanno segnalato una serie di coincidenze sospette. Una foto di Dayane Mello nella quale si vede un ragazzo, di spalle, in macchina insieme alla modella. E al braccio sinistro c’è lo stesso identico tatuaggio di un rapper torinese, Boro Boro. E poi sul profilo dello stesso Boro Boro si vede una ragazza in camera da letto. In realtà si intravede il profilo, a pare essere moto simile a quello di Dayane Mello.

Amicizia, flirt estivo, amore, lo dirà solo il tempo. Ma chi è Boro Boro? All’anagrafe in realtà si chiama Federico Orecchia ed è nato a Torino il 30 maggio del 1996. Si è fatto conoscere con il singolo Rapper Gamberetti, pubblicato nel 2017 e poi ha partecipato ai casting di X Factor 2018 senza essere ammesso. Per diverso tempo con l’influencer Roberryc (già tra le tentatrici a Temptation Island 2017), lasciata un anno fa.

E ora c’è la modella brasiliana che di recente ha aperto un profilo personale su “OnlyFans”, la piattaforma che solo su abbonamento offre un servizio pensato per condividere contenuti a pagamento. La sua grande popolarità è dovuta al fatto che la maggior parte di questi contenuti sono piccanti anche se leciti pure nel nostro Paese. «Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans». Forse chi si abbonerà non lo farà per cercare foto artistiche, ma in fondo alla modella brasiliana rilanciata in Italia dal GF Vip 5 interessa relativamente. I prezzi? Sono 15 dollari per un’iscrizione mensile, mentre un abbonamento di tre mesi costa 42,75 dollari, per sei mesi 81 dollari mentre l’abbonamento annuale sale a 162 dollari.