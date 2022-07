Un nuovo amore per la Egonu: Paola in Turchia con Michal

La storica vittoria dell’Italia femminile nella Volley Nations League, prima nella storia, porta la firma indelebile di Paola Egonu e ora tutti la aspettano ai prossimi Mondiali. La pallavolista più forte al mondo è azzurra, ma prossimamente tradirà per due volte l’Italia.

Dopo le stagioni trionfali prima con Novara e poi con Conegliano, Paola ha deciso di vivere una nuova avventura professionale accettando l’offerta del Vakifbank Istanbul. Ma ora sappiamo che la sua passione per la Turchia aveva anche un altro motivo, perché ha anche un nuovo amore e lo dimostrano ancora una volta i social. La Egonu di recente aveva raccontato di essere di nuovo innamorata e in effetti è vero. Il ragazzo è Michal Filip, che di mestiere fa il pallavolista pure lui, opposto polacco che dallo scorso anno gioca nello Yeni Kiziltepe sempre in Turchia. Filip ha condiviso sui social alcune immagini proprio in compagnia di Paola: prima erano insieme in un locale di Varsavia, adesso invece sono in vacanza a Baia Sardinia, in Sardegna, e sembra chiaro che stanno insieme. Al settimanale ‘Oggi’ di recente la campionessa di Conegliano aveva confessato di essere felice e serena anche nel suo privato: «Adesso, sì, sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte… Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza».

Non una domanda fuori luogo, perché aveva fatto molto discutere la sua storia precedente, anche se lei non voleva: «Ho ammesso di amare una donna – e lo ridirei, non mi sono mai pentita – e così tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei». Adesso in realtà sono anche fatti nostri perché i due ragazzi hanno in qualche modo voluto uscire allo scoperto. A ottobre lei giocherà i Mondiali in Olanda, da protagonista assoluta. Ma ora c’è anche spazio per l’amore.