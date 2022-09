“Un mostro? Pussa via!”: viaggio nel mondo della fantasia a Torino

Chi ha paura dei mostri? Per conoscerli, per vederli da vicino, per esorcizzarne la paura o per evocarla, per vivere un’esperienza a stretto contatto con queste creature immaginarie c’è “Un mostro? Pussa via!”. E’ il titolo dell’esposizione-evento (ad ingresso gratuito), organizzata da Bianco Tingerine, Nebulosa del Granchio e Synesthesia che si apre, oggi, giovedì 29 settembre, dalle 18 alle 22,30, nello spazio “Studio 127” in corso Dante 127.

Nella rassegna, realizzata nell’ambito dei Graphic Days, quaranta illustratori hanno dato vita ad altrettante immagini che accompagneranno il pubblico in un intrigante viaggio nel curioso mondo della fantasia. Il tutto si svolgerà rigorosamente al buio. Ma i mostri non sono mai stati così colorati, così attrattivi, così divertenti. Hanno il tratto veloce del pittore toscano Enrico Pantani, l’autore dei famosissimi mini poster “Er cane”, “Er gatto”, le forme morbide e i colori a pastello del torinese Hikimi, le linee leggere di Maniaco d’Amore e quelle sinuose di Lucrezia Frola e di molti altri creativi, dal napoletano Andrea Scoppetta, illustratore per Disney, Dreamworks, Lavieri e colorista per Soleil, ad Alessandra Vitelli, una delle giovani promesse dell’illustrazione italiana.

A corollario della mostra previsti anche workshop e giochi: i più piccoli avranno a disposizione uno spazio laboratorio gratuito a cura di Future Makers, mentre i più grandi potranno giocare con console vintage. I mostri non svaniranno, però, giovedì sera. Li potremo rivedere presto a Paratissima, poi la mostra approderà a Napoli e proseguirà in un viaggio itinerante in vari luoghi d’Italia.