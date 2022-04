Un matrimonio, forse due… Dopo Enock tocca a Mario?

Un matrimonio in casa Balotelli, forse anche due. Perché quello del fratello minore, Enock, dopo la richiesta ufficiale alla sua fidanzata era scontato. Ma ora anche Mario sembra aver deciso di fare il grande passo.

O almeno, è quello che ipotizza il settimanale “Chi” partendo da un’immagine della nuova fidanzata per il campione. Perché Francesca Monti sul suo profilo Instagram ha sfoggiato un vistoso anello che sembra essere un impegno ufficiale. E gli amici di Super Mario confermano che questa potrebbe essere la volta buona anche per lui.

Intanto lei lo ha raggiunto in Turchia, dove sta giocando, e sono usciti insieme al portiere Emanuele Viviano (che gioca anche lui in SuperLig turca) e alla moglie Manuela Tosini. Una serata a quattro con lo sfondo del Bosforo a Instanbul e una foto in cui la mano del campione scende fino ad arrivare a stringere il seno della ragazza. «Never lose the grip/Mai lasciare la presa», scrive lui mentre lei riposta la Story sul suo profilo.

La storia con la 23enne che vive nelle Marche è cominciata la scorsa estate ma l’hanno ufficializzata da poco ed è stato lui a fare la prima mossa con una dolce dedica: «L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre». Dopo Raffaella Fico, Fanny Neguesha e Clelia (mamma del suo secondo figlio), è pronto a riprovarci. Francesca, 23 anni, lavora come cameriera in un locale della Riviera marchigiana e proprio lì l’estate scorsa si sarebbero conosciuti, mente Mario era in vacanza da quelle parti. Fino a oggi i due avevano continuato a frequentarsi lontani da occhi indiscreti. Poi lo scorso ottobre il primo indizio: sushi, champagne, un grande mazzo di rose e un messaggio, «Auguri amore mio». Come a dire che Mario, tornato a giocare benissimo in Turchia con Vincenzo Montella come allenatore, ha aperto un nuovo capitolo.

E così dopo Enock, che ha fatto la proposta ufficiale alla fidanzata Giorgia Migliorati, un altro della famiglia sembra pronto.