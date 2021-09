Un lampo di Chiesa stende il Chelsea: la Juve vince 1-0

Basta un lampo di Federico Chiesa: la Juventus conquista una vittoria pesante contro il Chelsea, campione d’Europa in carica, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

L’esterno ex Fiorentina è l’uomo partita dei bianconeri: sua l’occasione più pericolosa nel primo tempo, con la difesa composta da De Ligt e Bonucci che argina alla perfezione gli attacchi di Havertz e Lukaku. Passano pochi secondi dal fischio d’inizio della ripresa e gli uomini di Allegri trovano il gol del vantaggio: Bernardeschi pesca Chiesa, che batte Mendy in uscita per l’1-0. Il secondo tempo vede gli inglesi tutti in attacco a caccia del pari: la retroguardia juventina resiste e alla fine tiene la porta inviolata, che vale tutti e tre i punti in palio.

Tre punti che consentono alla Juve di salire a quota 6 punti (punteggio pieno) nel gruppo H. Chelsea fermo a 3 insieme allo Zenit, che ha battuto 4-0 il Malmo (ultimo a zero punti).