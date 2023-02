Un impiccato a Porta Palazzo dentro un costume da coniglio

Tanti anni fa un tizio che tutti chiamavano Tarzanetto, stava uscendo dal bar, a Porta Palazzo, quando venne freddato a colpi di arma da fuoco, proprio lì in mezzo alla strada, di fronte alla tettoia dei contadini. Spettacolare, efferato, ammantato di quell’aura truce tipica della storia che si vuole raccontare di Porta Palazzo. E Gioele Urso, giornalista e romanziere, che Porta Palazzo la conosce bene, sa far rivivere quella stessa aura maledetta, quell’elettricità di un tempo con l’omicidio che apre il suo nuovo noir: la vittima viene trovata impiccata davanti a un palazzo, ma la cosa sconvolgente è che è infagottata in un gigantesco costume da coniglio. Tra i primi ad arrivare sul posto, il giornalista Gianni Incerti, che deve subito vedersela con un vigile urbano evidentemente affetto dalla “sindrone di Pocharello”, da tanto che vagheggia di essere uno sbirro vero. Il morto, però, non è uno qualunque, ma un politico, di quelli di un tempo, che in città conta ancora qualcosa. Un caso perfetto per il commissario Montelupo, anche se si è ritirato dal servizio e preferisce dedicarsi alle passeggiate e alla trattoria. Il suo ex partner, Ignazio La Spina, che non è certo da meno come investigatore, lo farà tornare in azione. Perché il coniglio appeso è solo il primo di una serie di omicidi, tutti a tema. E investono tutta Torino, da quella della politica del “sistema Torino” fino alle bische dove i capi delle diverse fazioni criminali – la mafia siciliana, gli armeni e via dicendo – tengono conciliaboli e pianificano la loro personale “indagine”. “L’assassino dei pupazzi” (Golem, 13,90 euro) è un noir elettrico e piacevole, conferma delle doti di Urso già mostrate per esempio in “Le colpe del nero”, dove faceva sequestrare all’interno del Cpr addirittura Matteo Salvini (e non ce ne liberiamo neppure qui).

L’ASSASSINO DEI PUPAZZI

Autore: Gioele Urso

Editore: Golem

Genere: Noir

Prezzo: 13,90 euro