Un impianto antincendio a norma è la prima regola per vivere e lavorare sereni

Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di un impianto antincendio che sia perfettamente funzionante ed efficiente, per garantire la massima protezione e sicurezza di impiegati, dipendenti e clienti.

Si tratta di un obbligo di legge, ma è anche uno step necessario per creare un ambiente di lavoro produttivo e stimolante. Impiegati e dipendenti che operano in un luogo sicuro lavorano meglio e quindi riescono ad essere più produttivi.

Proprio per questo motivo le aziende devono dotarsi di un efficace sistema antincendio, che si adatti perfettamente alla conformazione architettonica e alle esigenze del luogo di lavoro, che può essere un ufficio, un’azienda, un negozio, un magazzino, un capannone o un’officina.

Naturalmente non basta la sola presenza di un impianto antincendio, ma è necessario sottoporlo continuamente a manutenzione per verificare che tutto funzioni correttamente.

Non avrebbe senso avere un impianto antincendio che, al momento dello scoppio di un incendio, non funzionasse correttamente per via di componenti guaste o usurate o per malfunzionamenti interni.

Uno degli elementi più importanti dell’attrezzatura antincendio è l’estintore, tra i principali sistemi di protezione attiva che vengono utilizzati per primi per domare le fiamme e impedire che l’incendio possa propagarsi velocemente.

Gli estintori si dividono in portatili e carrellati, cioè dotati di carrello, e ne esistono di varie classi, ma tutti devono essere sottoposti ad una serie di controlli e di operazioni di manutenzione per verificare lo stato di conservazione e il perfetto funzionamento.

La normativa prevede che gli interventi di manutenzione vengano effettuati ogni 6 mesi e sono suddivisi in varie fasi.

Il primo step è il controllo iniziale, durante il quale viene regolamentata la sostituzione della vecchia ditta manutentrice con quella nuova, che si occuperà dei futuri interventi di controllo e di manutenzione.

In questa fase si verifica la funzionalità degli estintori, la correttezza delle marcature presenti e che il libretto d’uso sia disponibile.

Si procede poi alla sorveglianza che, pur non essendo regolata da una norma precisa, è comunque utile poiché consente di accertare che l’estintore sia presente, integro e segnalato tramite apposito cartello.

Il controllo periodico è invece regolamentato dalla legge e deve essere effettuato da personale esperto e qualificato.

Successivamente si passa alla revisione e all’assistenza degli estintori, uno step che richiede sempre l’intervento di personale specializzato e che comprende una serie di interventi tecnici.

L’ultimo passaggio è il collaudo, una misura preventiva destinata a controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell’estintore. Dopo il collaudo l’estintore va ricollocato dov’era e riportato in uno stato di massima efficienza.

Sono lavori estremamente delicati e tecnici, quindi richiedono l’intervento di un’azienda professionale e specializzata, come GSSI, punto di riferimento per la manutenzione di impianti antincendio e di estintori a Torino, che verifica e certifica il perfetto funzionamento del sistema a norma di legge.