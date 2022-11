Si susseguono le commemorazioni al Cimitero Generale di Torino. Dopo la cerimonia in onore dei morti della Repubblica Sociale Italiana, alle 10 un nutrito gruppo di giovani di Casapound e di Lealtà Azione si è ritrovato per deporre un fiore sulle tombe di altri caduti per i loro ideali, definiti “protomartiri della rivoluzione fascista”. Il video.