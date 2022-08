Un filo da pesca teso in strada: scooterista ferito in ospedale

Un 17enne residente a Nichelino è stato denunciato, insieme a un 16enne della provincia di Lodi, dalla polizia locale di Alassio (Savona), dove si trova in vacanza, per avere ferito al collo uno scooterista tendendo una lenza da pesca sulla via Aurelia mentre passava. I fatti erano avvenuti la notte dello scorso 31 luglio, ma sono stati necessari alcuni giorni di indagine per risalire ai due autori della pericolosissima bravata.

Il ferito è un 27enne di Diano Castello (Imperia), che fortunatamente non ha riportato danni gravi. Secondo una ricostruzione effettuata dagli agenti, i due ragazzini, mentre attendevano che l’autobus li riportasse a casa dopo una serata trascorsa ad Alassio in discoteca, hanno spostato una bicicletta e poi vi hanno legato una lenza da pesca trovata nel bauletto di un ciclomotore parcheggiato dalla parte opposta della strada. A incastrarli sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza del posto, che hanno ripreso l’intera bravata, oltre alle testimonianze raccolte da una pattuglia intervenuta sul posto.

L’accusa per entrambi è di tentate lesion, anche se il ferito al pronto soccorso presentava una ferita al collo abbastanza profonda. Interrogaati dai vigili al posto di polizia, i due hanno prima decisamente negato l’accaduto poi, di fronte alle immagini del video, altro non hanno potuto fare che ammettere d’essere stati gli autori del gioco pericoloso: «Ci annoiavamo e non ci siamo resi conto che potevamo fare del male, pensavamo che passasse prima un’auto, poi, invece, è transitato lo scooter. Abbiamo cercato di fermarlo, ma non siamo riusciti a segnalare in tempo il pericolo». Una giustificazione, però, che non sembra aver trovato conferma nelle immagini. C’è poi da sottolinerare che i due, anche dopo il ferimento della vittima, non si sono presentati per assumersi le loro responsabilità, negando anche d’essere stati loro a tendere il filo da pesca, per cui la denuncia è stata inevitabile. Il filo è stato sequestrato dalla Municipale.