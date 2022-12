Un Capodanno tra neve e vin brulè

Mentre in città ci si sta organizzando per i festeggiamenti di fine anno a teatro, a casa con amici o nei locali, chi ama la montagna – grazie anche alla fine delle restrizioni dovute alla pandemia – avrà a disposizione un programma vario, tra fuochi d’artificio ed eventi in discoteca e sulla neve.

A Sestriere la notte di Capodanno è esclusivo alla discoteca Tabata, luogo di ritrovo dei nottambuli ormai da diverse generazioni, con i djs Gabbo e Tig/Ni. Il 1° gennaio invece, l’appuntamento è alle 18 al Palazzetto dello Sport con il concerto della Monferrato Classic Orchestra e la partecipazione straordinaria del mezzo soprano Kulli Tomingas (ingresso libero).

A Sauze d’Oulx il Capodanno si festeggia in piazza Assietta con dj set, cibo e vin brulé fino alle 2. Ma chi ha intenzione di partecipare, non dovrà perdere tempo: la capienza massima per l’evento è di 200 persone e addetti alla sicurezza saranno di controllo agli ingressi.

A Sansicario Alto, frazione di Cesana, il 2023 si aspetta al Gerla Lounge 1927, uno dei locali vip della vita notturna sulla Vialattea. In consolle Renée La Bulgara, tra i djs più famosi della scena italiana e internazionale. Sarà una notte di San Silvestro scoppiettante anche a Claviere dove, proprio davanti alla scuola di sci locale a mezzanotte e un quarto, dopo il tradizionale conto alla rovescia, sono in programma i fuochi d’artificio sulla neve. Anche sulla strada per la montagna, a Susa e a Pinerolo, l’appuntamento con il nuovo anno sarà a cielo aperto. A Susa il ritrovo è in piazza del Sole. Dopo cenoni e auguri con parenti e amici, a partire dalle 23, qui si balla con la musica anni 70, 80 e 90 della Fool Party Band. A Pinerolo invece, dopo lo spettacolo al Teatro Sociale con la Banda Osiris, si festeggia, dalle 23, in piazza Vittorio Veneto Alle 24 la città brinderà al 2023 con lo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio a basso impatto acustico, privi cioè dei classici scoppi che rischierebbero di spaventare gli amici animali.