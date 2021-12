Un “cantiere infinito” in via Belfiore: «Operai spariti, non c’è parcheggio»

«Mi manca quasi il rumore delle ruspe la mattina presto, se il risultato di non sentirle più deve essere quello di vivere dentro un enorme cantiere fantasma». Marzio C, ormai da giorni, sembra girare il quadrilatero tra via Madama Cristina, via Belfiore, via Bidone e via Saluzzo in cerca di un capocantiere o di un operaio a cui chiedere conto del “cantiere fantasma” di San Salvario. «Sono spariti tutti ma hanno lasciato le strade aperte e i cartelli del divieto di sosta sui marciapiedi, con il risultato che non sappiamo se si possa parcheggiare o meno».

Tutta la segnaletica, infatti, riporta lavori per conto della Smat ma indica anche come data di fine cantiere lo scorso 3 dicembre. I volantini stampati con le indicazioni non sono presenti dappertutto, infatti, su molti cartelli non compaiono perché strappati. Ma a ben guardare, laddove resistono, coprono quelli che li hanno preceduti. Già, perché non è il primo cantiere che assedia questo angolo di San Salvario.

«Abbiamo vissuto la stessa situazione quest’estate, quando non potevamo nemmeno aprire le finestre per la polvere che si alzava e il rumore insopportabile» lamenta la pensionata Annamaria, che vive in una casa affacciata proprio all’angolo tra via Belfiore e via Bidone. Dalla sua finestra si domina tutto il cantiere. Anche l’enorme cratere lasciato all’incrocio senza alcuna protezione per chi rischia di non vederlo camminando sul marciapiede.

Inutile aggiungere che, già dall’estate, anche la segnaletica orizzontale con cui erano indicati i parcheggi a pagamento non è stata più ritinteggiata. «Peccato, però, che noi residenti paghiamo al Gtt anche per i parcheggi occupati da cantieri e dehors».