Un Calendario sexy in Canavese: fa freddo e gli scatti sono casti

È il calendario più sexy e atteso. È quello realizzato per il 2022 da Mondospettacolo con protagonista assoluta BarbieQueen. Dopo il successo di quello dello scorso anno, la prorompente bellezza dell’attrice, torna ad accompagnare e a far sognare tutti i suoi numerosi fans. La location scelta per gli scatti mozzafiato è, anche quest’anno, Ceresole Reale. «Anche il 2021 mi ha portato fortuna, molti progetti e nuove collaborazioni – racconta BarbieQueen – Ho girato due nuovi video. Nello stesso periodo ho partecipato agli Award Adult Entertainment a Torino, conoscendo altri artisti del settore e la stessa organizzatrice Heidy Cassini (ex pornostar). Sono stata in Tv per Discovery Plus e ho partecipato ad alcuni spot pubblicitari. Il Canavese mi ha portato fortuna». Il calendario in Canavese ormai è diventato una sorta di appuntamento fisso e segna un legame tra la performer e il territorio: «La gioia di ritornare in Canavese è sempre molta – aggiunge BarbieQueen -. Le temperature questa volta sono state meno miti dello scorso anno, ma ne è valsa la sicuramente la pena. Ho preso a cuore il Canavese, il suo habitat e i suoi colori, specie quelli autunnali che, appunto, abbiamo scelto per il nuovo calendario 2022». Il nuovo calendario è già in distribuzione in tutta Italia, sia nelle edicole che attraverso @commerce del web e BarbieQueen si prepara già per gli scatti del prossimo anno che ha programmato nonostante i numerosi impegni che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. Intanto, sono state definitivamente archiviate le polemiche dell’anno scorso quando, anche alcuni amministratori locali, avevano eccepito sull’opportunità di una simile promozione. Quest’anno, però, gli scatti sono decisamente più casti.