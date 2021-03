Un cadavere nel baule della sua Lincoln. Ora Mickey Haller deve difendersi da sé

Il sistema giudiziario americano consente a un imputato di difendersi da solo. Lo fece, con esito non proprio felicissimo nonostante i complimenti del giudice, anche il serial killer Ted Bundy. In ogni caso, negli States si dice che chi si difende da sé ha un idiota come cliente. Ecco, questa è la cosa che preferisce non sentire Mickey Haller, «l’avvocato della Lincoln», che al cinema ha avuto il volto di Matthew McConaughey. Perché, nel nuovo romanzo di Michael Connelly, il suo cliente è lui, accusato di omicidio per un cadavere trovato nel bagagliaio della sua Lincoln.

Un thriller metà giudiziario e metà carcerario quello di Connelly, questa volta. Haller, sostenuto dalla sua famiglia e dal fratellastro Harry Bosch, lotta per dimostrare la propria estraneità, ma le regole sono chiare: “La legge dell’innocenza” (Piemme, 19,90) è che per dimostrare di non essere tu il colpevole devi trovare quello vero. Mica tanto facile, però, considerando che la procuratrice ha deciso di farti fare dentro e fuori dal carcere ed è ovvio che qualcuno ti ha incastrato di brutto.

E così tra i segreti di Los Angeles e gli intrighi di Las Vegas, si combatte la battaglia penale, mentre un altro nemico, più subdolo, comincia ad avvicinarsi da una piccola e sconosciuta città della Cina…