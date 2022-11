Un bosco di Natale in piazzetta Reale e addobbi giganti per le vie del centro

Un bell’abete verde, con ai piedi un boschetto di venti esemplari più piccoli, sarà il simbolo del Natale 2022 di Torino. Un progetto «che mette insieme tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente» spiegano da Palazzo Civico, annunciano il programma di appuntamenti natalizi, del valore complessivo di 400mila euro.

La festa inizia giovedì 1 dicembre, alle 17.30, con l’apertura delle prime due finestrelle del Calendario dell’Avvento da parte dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Torino. “Natale a Torino, che spettacolo” prosegue con una grande festa cittadina nel pomeriggio dell’8 dicembre: dalla scoperta del Presepe di Emanuele Luzzati nella nuova cornice dei Giardini di piazza Don Pollarolo all’accensione dell’albero di Natale in piazzetta Reale e della nuova illuminazione a led sulla facciata di Palazzo Civico, ideata dall’artista Luca Bigazzi. “Il ricco programma di iniziative che presentiamo permetterà ad adulti e piccini di vivere la magica atmosfera che caratterizza questo periodo di feste. Tante le novità per il Natale di quest’anno. La facciata di Palazzo Civico si accenderà con luci a led con il progetto permanente dell’artista Luca Bigazzi.

Palazzo Civico in festa

«Apriremo per la prima volta Palazzo Civico ai visitatori che vorranno ammirare l’Albero addobbato nel Cortile d’Onore, inserire il proprio messaggio per l’anno nuovo in una teca trasparente o scattarsi un selfie sotto il vischio» spiega il sindaco Stefano Lo Russo. «Invito i torinesi a scoprire le tante iniziative e tutti a venire a Torino per vivere l’emozionante clima natalizio della nostra città. Scoprire gli alberi di Natale in piazzetta Reale, ammirare il Calendario dell’Avvento allestito vicino al Duomo e il Presepe alle Vallette, ascoltare i concerti nelle chiese, i cori gospel o quelli rock, seguire gli eventi musicali itineranti, partecipare agli incontri nelle biblioteche, passeggiare nelle vie e nelle piazze della città illuminata dalle Luci d’artista e vivacizzata dagli spettacoli all’aperto». L’ingresso del Comune, inoltre, sarà decorato con 4 ghirlande natalizie al cui centro verranno collocate delle cascate di vischio di circa 1 metro e mezzo simbolo di buon auspicio. Le palline delle Atp Finals di tennis si trasformano in addobbi di Natale, con diametro di 2 metri e saranno posizionate per le vie e le piazze del centro.

I mercatini di Natale

In arrivo dieci mercatini di Natale, diffusi in tutta la città, con albero annesso. Grazie al coinvolgimento diretto delle otto circoscrizioni che hanno proposto le sedi di svolgimento, la festa si allarga ben oltre il centro. Le bancarelle natalizie saranno collocate in vie Montebello, Cesare Battisti, Carlo Alberto; corso Vittorio Emanuele e in piazza Solferino dove, il 4 dicembre, partirà il tour della Coca Cola. Le capannine natalizie prendono casa in piazza Santa Rita, via Monginevro, piazza Montale, piazza Abba e nella tradizionale location del Cortile del Maglio. Nella Circoscrizione 4 invece la festa prosegue in via San Donato e al Centro Commerciale Naturale Artigianale in contrada Campidoglio. La Circoscrizione 8 realizzerà, tra gli altri eventi, in via Monferrato, nella giornata dell’8 dicembre, una casetta di Babbo Natale e, in piazza Carducci, appuntamenti culturali e commerciali legati alle feste natalizie.

Natale, che spettacolo

Per creare un’atmosfera natalizia diffusa è stato realizzato un ricco calendario di eventi nelle piazze e nelle vie del centro. In programma: giochi e animazioni per grandi e piccini, game show, tour gratuiti sul tram storico, concerti gospel, cori nelle chiese e cori rock in piazza, trampolieri, spettacoli itineranti e di magia, milonga e hula hoop, caricature digitali, marching band, circo show e intrattenimento con bolle giganti. Le attività si svolgeranno nei giorni feriali dalle 15 alle 18 circa; i sabati, le domeniche e i festivi, dalle 11 alle 18 circa.