Un boato, poi il dramma. Precipita la cabina della funivia per il Monterone: 14 vite spezzate

Una brezza leggera avvolge chi sale il sentiero che porta alla cabinovia per il Monterone. In basso si staglia il lago Maggiore e si vede Stresa in una giornata di sole. Tutt’intorno è silenzio: «Qui è sempre così – dice Grazia Aguzzi che vive dalle parti di Santa Maria Maggiore, il paese dei frontalieri -. C’è silenzio, rotto solo dal cinguettare degli uccelli. Quel boato, poco dopo le 12,30 di ieri è stato come la fine del mondo».

MORTE 14 PERSONE

In questo paradiso sono morte 14 persone (è il bilancio ufficiale) e un bambino lotta per vivere all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Uno dei cavi della funivia che saliva sul monte si sarebbe spezzato (sarà l’inchiesta della procura di Verbania ad accertare le reali cause della tragedia) e la cabina è precipitata: «Sbattendo contro un pilone e alcuni pini a destra e a sinistra del canalone – aggiunge Grazia Aguzzi -, fino a toccare il prato e poi rotolare giù, capottandosi più volte, per fermarsi decine di metri più in basso, contro gli alberi».

LE TESTIMONIANZE SHOCK

La sindaca di Stresa, Marcella Severino, ha riferito il racconto di altri testimoni: «Hanno sentito un forte sibilo e poi hanno visto la cabina retrocedere velocemente per poi essere sbalzata via al momento dello schianto contro il pilone. C’è chi ha visto il cavo tranciato di netto». Il portavoce del soccorso Alpino, Walter Milan, ha aggiunto: «La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno, ai piedi di un grande bosco. E’ distrutta a terra, quasi completamente accartocciata». Dalla stazione di partenza e da quella di arrivo, sulla vetta del Monterone (oltre 1.400 metri), non ci si è subito resi conto dell’accaduto: «Perché chi non si trovava nelle vicinanze – spiega Vanessa Rizzo che lavora al maneggio Equus Valley, poco sotto la stazione della funivia -, ha sentito solo un boato sordo e lontano».

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Il silenzio è stato spezzato dai motori degli elicotteri dei carabinieri e del soccorso Alpino che in non più di 20/30 minuti, già sorvolavano il luogo dell’incidente. Alcuni uomini si sono calati con le funi, altri hanno raggiunto la carcassa della cabina attraverso un sentiero di montagna, un tempo usato dai contrabbandieri che facevano la spola tra la Svizzera e l’Italia. Uno dei mezzi dei vigili del fuoco è uscito dal solco del percorso montano e si è capottato, nessuno si è fatto male, ma i soccorsi hanno dovuto rallentare la marcia. Matteo Gasperini, tra i primi a raggiungere la cabina precipitata, ha spiegato via radio alla centrale del soccorso Alpino: «Ci sono morti… Tanti corpi, tutti fuori la cabina che è disintegrata. Stiamo cercando i sopravvissuti. C’è un bambino che piange, un altro che sembra respirare ancora». Il recupero dei corpi si è protratto per ore e anche l’identificazione dei cadaveri è stata un’operazione lunga e non semplice. Sono state impegnate decine di persone e mezzi.

IL CORDOGLIO DEL PREMIER DRAGHI

«Non è detto che siano tutti italiani – ne è convinta Grazia Aguzzi -. In questo periodo di prime aperture, già si vede qualche straniero. Invece gli italiani vengono solitamente da Legnano, Busto Arsizio, Milano e anche da Torino. Sì, tra domenica scorsa e questo fine settimana, qui sono passate molte persone, tant’è che la funivia effettua corse ogni venti minuti». Il silenzio non c’è più in mezzo al bosco, c’è la concitazione dei soccorritori e di chi ha raggiunto questo luogo perché sospetta che in quella cabina poteva trovarsi un parente o un amico. Lo sgomento contrasta con la bellezza del paesaggio, tant’è che nel 1954 il New York Times aveva inserito il Mottarone tra i dieci panorami più belli al mondo, con la vista sul lago, le Isole Borromee e le Alpi. La funivia c’è dal 1970 e ha sostituito la vecchia cremagliera a rotaie che saliva in vetta. Tra il 2014 e il 2016 l’impianto era stato chiuso e la ditta Leitner di Vipiteno lo aveva rinnovato, con una spesa complessiva di quattro milioni (pagati dalla Regione Piemonte), effettuando il collaudo. La tragedia ha funestato il Paese nel primo vero fine settimana quasi completamente free Covid e, a nome del governo, il presidente Mario Draghi ha espresso «il cordoglio alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari».

IL DOLORE DEL CAPO DELLO STATO MATTARELLA

Anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha manifestato il suo dolore: «A questi sentimenti si affianca – ha detto – il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone». E proprio in tema di sicurezza non sembrano esserci tracce, almeno negli ultimi due anni, di manutenzione e collaudi dell’impianto di risalita. «La funivia era assolutamente sicura, era stata fatta la revisione generale, quindi un ciclo di manutenzione completo», ha detto ieri Valeria Ghezzi, presidente di Anef, l’Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune, ma senza collocare nel tempo gli interventi eseguiti. Il procuratore capo di Verbania Olimpia Bossi, ha disposto il sequestro dell’impianto della funivia. Il magistrato che si è recato sul luogo dell’incidente con il sostituto Fabrizio Argentieri, ha confermato che a determinare il distacco della cabina dal cavo, risultato tranciato di netto all’altezza dell’ultimo pilone, sia stato, «almeno alla luce delle immediate evidenze, il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza».