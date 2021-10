Un bel Toro fa festa all’Olimpico: tris alla Sampdoria e Juve a -1

Il Toro torna a vincere davanti al proprio pubblico: seconda vittoria consecutiva per i granata all’Olimpico Grande Torino. Battuta 3-0 la Sampdoria nel posticipo del sabato della 11esima giornata di Serie A.

APRE PRAET, RADDOPPIA SINGO

Gli uomini di Juric sin dai primi minuti lasciano poco scampo ai blucerchiati. La rete del vantaggio è firmata da un ex: Praet, che va a segno al 17′. Nella ripresa il raddoppio che chiude praticamente il match: segna Singo in contropiede su assist di Pobega.

LA CHIUDE IL ‘GALLO’ BELOTTI

Al 67′ va di male in peggio per gli ospiti: espulso Adrien Silva per proteste. I granata amministrano e quindi chiudono il match nei minuti di recupero: prima la rete al 91′ di Verdi, annullata dal VAR per fuorigioco; quindi il vero 3-0 segnato da Belotti su assist di Bremer.

LA CLASSIFICA: TORO A -1 DALLA JUVE

Con i tre punti di questa sera il Toro scala la classifica e sale a quota 14 punti, agganciando le prime dieci posizioni del campionato. Granata che sono, al momento, anche a -1 dalla Juventus, ko a Verona nel match delle 18.