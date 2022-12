Un augurio per ogni casa: il regalo delle due sorelline

Alisea e Siria sono due giovanissime cittadine di Varisella, piccolo comune alle porte di Torino. Due cittadine dal grande cuore. E non è una frase fatta. Anzi. In questi giorni, infatti, hanno realizzato differenti biglietti di auguri natalizi e, con l’aiuto dei genitori, li hanno poi infilati nelle buche delle lettere del paese. Anche in quelle molto distanti dal centro di un paese che conta 825 abitanti: si può quindi intuire che l’impegno è stato non da poco. «Per me, e credo per tutti i concittadini, è un vero e proprio miracolo di Natale», sottolinea il sindaco, Mariarosa Colombatto. «È un gesto meraviglioso. Queste due giovani hanno compreso il vero significato del Natale. Perché il Natale è condivisione e loro hanno voluto portare un augurio, un messaggio dolce, pieno di amore. Donandoci così un po’ della loro attenzione e facendoci sentire tutti quanti importanti. Questo è stato davvero un augurio sincero, pensato e realizzato affinché raggiungesse ogni persona», sottolinea ancora Colombatto. Sui social, gli abitanti del paese hanno scritto diversi post. Tutti colmi di gioia, di felicità, di ringraziamento per un piccolo gesto ma ricco d’amore. Un po’ come dovrebbero essere i regali natalizi. «Il Natale dovrebbe davvero farci sentire famiglia. E Alisea e Siria, con dolcezza, creatività e gioia, ci sono riuscite. So che non hanno trascurato nessuna buca delle lettere. Anche quelle, che, da tempo, non vengono aperte. Eppure un giorno qualcuno lo farà e la magia del Natale continuerà. Grazie per i vostri auguri. Sono giunti come un caldo abbraccio. Come sindaco non posso che essere orgogliosa: grazie a loro, Varisella passerà davvero un Buon Natale».