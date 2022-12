Un anno fa il crollo della gru nel cantiere edile a Torino, in via Genova. Scoperta una targa in memoria delle tre vittime: Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti.

Alla cerimonia presenti Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, la vicepresidente e il vicepresidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo e Domenico Garcea, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Daniele Valle.

IL VIDEO di Tonino Di Marco