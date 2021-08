Un anno fa ci lasciava Sandro Mazzinghi

Giusto un anno fa ci ha lasciati Sandro Mazzinghi (epico guerriero toscano del ring, non bada a difendersi ma attacca sempre e picchia come un fabbro. Diventa il primo campione mondiale dei medi. Si sposa ma 10 giorni dopo si schianta in auto contro un albero, lui si spacca la testa, Vera muore sul colpo. Si riprende, poi trova sulla sua strada un triestino dalla boxe raffinata ma letale: Nino Benvenuti. L’Italia si divide, peggio che su Coppi e Bartali. E loro non riusciranno mai a far pace, Mazzinghi, 82enne, si porta la rivalità nella tomba. Due grandi campioni italiani, onore).