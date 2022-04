Un “anno di giochi” tra passato e futuro alla Reggia di Venaria

Un anno di giochi alla Reggia di Venaria. Giochi d’acqua, giochi in mostra, giochi di magia, giochi della tradizione, giochi di strada, giochi di ruolo e altro ancora. Si gioca per festeggiare i primi 15 anni di apertura al pubblico della Reggia, per celebrare i 25 anni del riconoscimento di “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte e perché, chiosa il direttore della Reggia Guido Curto «questo era un luogo di loisir, di divertimento e dopo due anni di pandemia, il tema ci sembrava adatto». E allora “Reggia! Liberi tutti” . È questo il claim che accompagna il ricco programma di eventi di “Play: un anno tutto da giocare”. Ad inaugurarlo le due mostre che si aprono oggi nelle Sale delle Arti (rimarranno visibili fino al 18 settembre): “Dalle piazze alle Corti. Storie di giochi e spettacoli tra ’700 e ’800”, curata da Silvia Ghisotti e Andrea Merlotti, e “Foto in gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani”, curata da Giangavino Pazzola, curatore di Camera – Centro Italiano per la Fotografia.

Dipinti, manifesti, locandine pubblicitarie, lanterne magiche, scatole ottiche, fantascopi e anche un teatrino di marionette della fine del Settecento, il tutto inserito in una suggestiva ambientazione scenica, compongono la rassegna realizzata in collaborazione col Museo del Cinema e dedicata ai giochi di piazza e di corte. Una rassegna insolita e divertente. E non poteva essere diversamente, visto che è arricchita dalla regia di Arturo Brachetti, «altrimenti non l’avrei fatta» confida il ciuffo più famoso d’Italia. Brachetti, oltre ad essere il regista della mostra, sarà la voce narrante e sarà presente anche in forma di marionetta. In mostra c’è anche una marionetta costruita a sua immagine.

Portano la firma di 18 celebri fotografi italiani, tra cui Luigi Ghirri, Massimo Vitali, Ferdinando Scianna, gli oltre 120 scatti di “Foto in gioco!”, immagini a colori e in bianco e nero che raccontano l’evoluzione dell’idea del gioco dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Sul tema dei giochi, anzi dei videogiochi, verrà proposta a luglio un’altra mostra, “Videogame, arte e oltre” a cura di Guido Curto e Fabio Viola, di gioco parlerà il 9 giugno Stefano Bartezzaghi, mentre le “Domeniche del gioco” proporranno tutte le domeniche, a partire dal 17 aprile e fino ad ottobre, attività ludiche nei Giardini della Reggia. Giochi magici, dal 2 al 6 giugno, con il Campionato mondiale di Street Magic. Dulcis in fundo i giochi d’acqua. Questi saranno coronati da un grande evento: il 21 giugno verrà inaugurato il Teatro d’Acque della Fontana dell’Ercole, tornato nuovamente fruibile dopo il restauro. Per l’occasione si terrà una grande festa con spettacoli circensi che «sancirà il compimento della rinascita di Venaria».