Un altro pezzo di Torino sul red carpet di Venezia: vince HoasGroup [FOTO]

Un altro pezzo di Torino ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia venerdì scorso. Si tratta di Mirella Rocca e Domenico Barbano di HoasGroup co produttori del film “Surprise Tripe”, ovvero, “Viaggio a sorpresa” con Ronn Moss e Lino Banfi. E c’è di più, perché dopo sabato mattina i due torinesi hanno ricevuto il Premio Cinema&Industria.

«Abbiamo sempre creduto in questo grande progetto cinematografico internazionale, non solo dal punto di vista mediatico ma anche per la possibilità che abbiamo dato a tanti giovani talenti di entrare nel mondo del cinema. E sicuramente ci saranno altri progetti importanti da realizzare in futuro. HoasGroup produce, realizza, forma giovani anche grazie alla sua accademia di cinema CDH CINEMA DISTRICT HUB di via della Consolata 1 a Torino».

Un riconoscimento importante che vuole significare un omaggio verso chi, anche durante questi anni difficili, non si è arreso e ha continuato a credere nel cinema. All’evento ufficiale, ovviamente, erano presenti anche i protagonisti e l’intero cast del film.

Ambientata tra New York e la Puglia si tratta di una commedia brillante che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito dell’immobile ne succederanno di tutti i colori, ma non tutto è ciò che sembra.

Prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e DevRonn Enterprises, in coproduzione con Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo, Emanuele Di Palma della Bcc di San Marzano, “Surprise Trip” è diretto da Roberto Baeli e uscirà in autunno. Nel cast anche Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno e Totò Onnis.