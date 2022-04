Un altro capriolo a spasso per Torino: preso al Valentino [FOTO E VIDEO]

Un altro capriolo a spasso per le vie Torino. E’ stato messo in salvo ieri sera, intorno alle 22:00, nel quartiere San Salvario. L’animale è stato avvistato prima in corso Marconi, poi ai giardini Firpo, prima di essere preso al Valentino. A fermarne la ‘passeggiata’, dopo due ore di tentativi, un agente della polizia municipale. L’animale è stato poi trasportato al Canc di Grugliasco.

Si tratta di un giovane maschio di 20 chili, nato lo scorso anno: ora è sotto shock da stress, ma non ha ferite o lesioni. Quando si sarà completamente ristabilito, verrà lasciato in libertà in una zona idonea.

