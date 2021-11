Ufficiale: la Supercoppa Inter-Juventus il prossimo 12 gennaio a San Siro

Niente Arabia, la missione dell’ad De Siervo delle scorse settimane non è riuscita a far breccia nel cuore dei ricchi sauditi. La Supercoppa Italiana si giocherà a San Siro il prossimo 12 gennaio. Per la prima volta dopo tanti anni, in casa della vincitrice dello scudetto, l’Inter: come accadeva nelle primissime edizioni della manifestazione. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A nel corso del Consiglio di Lega.

La Juventus, che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, proverà a conquistare il primo trofeo stagionale in un freddo mercoledì sera incastonato tra la seconda e la terza giornata di ritorno e in mezzo alle prime sfide degli ottavi di finale della Tim Cup. Juventus che ha vinto l’ultima edizione della Supercoppa, giocata lo scorso 20 gennaio a Reggio Emilia contro il Napoli.