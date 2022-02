Ufficiale, il Toro blinda Bremer: rinnovo fino al 2024

E’, forse, la più importante notizia di mercato per il Torino. Sì, perché il club granata è finalmente riuscito a blindare Bremer, tra i migliori difensori del torneo, facendogli rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2024. Ne dà notizia la società di Urbano Cairo, questo il comunicato:

“Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024.

Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze ed un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali”.