Ufficiale, Buffon al Parma: ha firmato un contratto biennale

Gigi Buffon è ufficialmente il nuovo portiere del Parma. L’ex numero uno della Juventus ha accettato l’offerta del presidente del club gialloblu Kyle Krause, come spiega egli stesso in un video pubblicato sui canali social del Parma e che fa il verso a un film di fantascienza. “Ok Kyle, I’m in”, dice Buffon e il patron del Parma risponde: “Bentornato a casa”.

Buffon, che sarà presentato martedì 22 giugno, aveva debuttato in serie A proprio tra le fila del Parma, a 17 anni, il 19 novembre 1995 contro il Milan. Col club emiliano ha sottoscritto un contratto di due anni, con l’obiettivo di tornare subito in serie A e – magari – di giocarsi un posto per il prossimo Mondiale in Qatar con la nazionale italiana. “Ed ora continuiamo a divertirci”, il suo messaggio su Twitter.