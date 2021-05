Uefa, accordo con i 9: «Juve, Real e Barça presto azioni legali»

La Uefa ha comunicato ieri le misure di reintegrazione per i nove club che si sono sfilati dalla Superlega (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).

Il Comitato Esecutivo ha deciso che ogni società che ha riconosciuto e accettato che il progetto è stato un errore, dovrà – tra le altre cose – «come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettuare una donazione per un totale di 15 milioni di euro (da dividere quindi per i nove club, ndr), da utilizzare per i bambini, i giovani e per il calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito».

Mentre secondo il New York Times, Juve, Barcellona e Real Madrid faranno causa alle altre nove per aver lasciato la Superlega, il presidente Ceferin si è detto soddisfatto della marcia indietro. Sulle tre che non hanno lasciato la Superlega, invece: «Juve, Barcellona e Real Madrid, che si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega, invece, sono stati deferiti agli organi disciplinari competenti». La Uefa, come si legge in una nota, si è infatti riservata «i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club».