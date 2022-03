Ucraina-Russia: trovato accordo sui corridoi umanitari. Paura per bombardamenti nella più grande centrale nucleare d’Europa [DIRETTA e VIDEO]

Nono giorno di guerra in Ucraina caratterizzato dalla paura per l’attacco sferrato dalle truppe russe ai danni della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Un incendio è scoppiato nei pressi di un reattore ed è stato spento dopo poco. Intanto botta e risposta tra Putin e Zelensky, mentre dagli Stati Uniti proseguono sanzioni pesanti nei confronti della Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 03:30. Da Kiev fanno sapere che la sicurezza all’interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata “ripristinata e garantita”. Dall’Aiea confermano che non sono state compromesse strutture esistenziali della centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 02:50. L’Aeia (Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare) è in continuo contatto con le autorità per mettere in guardia del pericolo di un combattimento a Zaporizhzhia. In un tweet hanno inoltre comunicato: “Per ora i livelli delle radiazioni non sono aumentati“. I bombardamenti sono stati sospesi dopo qualche ora, ma la situazione resta totalmente incerta.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Colpita centrale nucleare di Zaporizhzhia. I bombardamenti da parte delle truppe russe hanno fatto scoppiare un incendio all’interno di uno degli impianti più grandi d’Europa. Si teme per eventuali conseguenze.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30. I russi sparano nella zona della centrale nucleare di Energodar. Si tratta del più grande impianto d’Europa. A riferirlo il consigliere del ministero degli interni ucraino Anton Herashchenko.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Secondo round di negoziati terminato. L’agenzia Tass fa sapere che Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo soltanto sul cessate il fuoco temporaneo e sull’attivazione di corridoi umanitari. Il consigliere di Zelensky, Mikhail Podolyak, ha dichiarato che “l’Ucraina non ha ottenuto i risultati di cui ha bisogno”. Le parti si rivedranno a breve per un terzo round di colloqui.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. PARLA PUTIN. Vladimir Putin torna a parlare dopo giorni di silenzio e lascia chiaramente intendere che la guerra proseguirà. “Russia e Ucraina sono un unico popolo, non torno indietro. I nostri militari garantiscono corridoi sicuri per i civili, ma neonazisti e mercenari li usano come scudi umani”. Esalta poi i soldati di Mosca, definendoli “eroi” e annunciando “indennizzi ai familiari dei militari morti o feriti”. Poi aggiunge che “migliaia di stranieri sono tenuti in ostaggio in Ucraina” e che “l’operazione speciale” in Ucraina sta “avendo successo”, perché “stiamo raggiungendo gli obiettivi. Nessuno può essere una minaccia per la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Zelensky: “Parlare con Putin per fermare la guerra”. Dopo le parole di Macron arrivate in seguito al confronto telefonico con Putin, ecco quelle del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky intenzionato a parlare direttamente col numero uno della Russia: “E’ l’unico modo per fermare la guerra”.