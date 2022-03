Ucraina: missili su Kiev e Kharkiv, “uccisi oltre 2mila civili”. Preti ortodossi e medici russi contro la guerra. Negoziati rinviati a domani [DIRETTA e VIDEO]

Settimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri missili russi hanno continuato a colpire Kiev e altre città: colpita una torre della tv ucraina (almeno 5 le vittime) e un memoriale della Shoah. Bombardati nella notte un complesso abitativo a Kharkiv ed un ospedale a Zhytomyr: diversi i morti. Secondo l’Onu il bilancio è d 136 civili morti, 13 dei quali bambini. Oggi riprenderanno i negoziati tra delegazioni. Intanto Biden attacca: “Putin è un dittatore e pagherà le conseguenze“.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15. L’Assemblea dell’Onu vota la risoluzione contro l’aggressione di Mosca. Negoziati rinviati a domani. Con 141 voti a favore e 5 contrari (Russia, Bielorussia, Eritrea, Corea del nord e Siria) e 35 astenuti (su tutti, Cina e India), l’Assemblea dell’Onu ha approvato la risoluzione di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina. Rinviata a domani (giovedì 3 marzo) la seconda sessioni di negoziati: le parti s’incontreranno nella foresta di Bialowieza, al confine tra Bielorussia e Polonia.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45. Preti ortodossi e medici russi contro la guerra. Una lettera aperta indirizzata a Putin da parte di più di 15mila medici russi per chiedere la fine della guerra. “La vita umana non ha prezzo” si legge nel documento che è stato pubblicato sul British Medical Journal. Si oppongono al conflitto anche 236 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa che definiscono “fratricida” la guerra in Ucraina: chiedono la fine immediata della guerra.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50: Ucraina: morti 2mila civili. In un comunicato Kiev rende noto che dall’inizio dell’invasione ordinata da Putin sono stati “uccisi più di 2mila civile. Inoltre la Russia ha raso al suolo centinaia di snodi di trasporto, edifici residenziali, ospedali e asili”. Si registrano nuovi bombardamenti su Kharkiv. La città di Mariupol è rimasta senz’acqua: 500mila le persone bloccate.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Il presidente ucraino Zelensky in un messaggio video ha accusato i russi di voler cancellare la storia del suo paese: “Dopo il mausoleo di Baby Yar, cos’altro vogliono colpire? La cattedrale di Santa Sofia, il monastero delle Grotte o la Chiesea di Sant’Andrea? Vogliono cancellare la storia dell’Ucraina”. Intanto le forze di Kiev smentiscono la conquista della città di Kherson da parte dei russi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, da Gerusalemme, ha ribadito che la Nato non interverrà militarmente nel conflitto in corso e che la strada delle sanzioni porterà alla pace, visto che stanno già ottenendo risultati. Media ucraini, intanto, riferiscono la presenza a Minsk dell’ex presidente filorusso Viktor Yanukovich, rovesciato da una rivolta nel 2014: “Putin vuole rimetterlo alla presidenza”, scrive il Kiev Post.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Una fonte russa citata da Interfax ha annunciato che i colloqui previsti per oggi, molto probabilmente, saranno rinviati alla fine della settimana. “Lo scenario più realistico è una data vicina a venerdì, se la parte ucraina darà risposta affermativa entro oggi o domani”. Tass conferma, sottolineando che i colloqui non sono stati cancellati ma rinviati. Controcorrente l’agenzia governativa Ria Novosti: “I colloqui potrebbero tenersi stasera”. Alla fine arriva la conferma dal Cremlino: “La delegazione russa è pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina questa sera”, ha dichiarato il portavoce del governo Dmitri Peskov.

AGGIORNAMENTO ORE 09.15 Oltre che distruggere città, infrastrutture e provocare la morte di centinaia di civili e soldati ucraini, con il suo attacco sconsiderato Putin ha mandato a morte anche migliaia di russi. In un video messaggio su Telegram, il presidente ucraino Zelensky ha infatti sottolineato che in sei giorni di conflitto “quasi 6mila russi sono stati uccisi. Mosca non può vincere con bombe e missili”.

AGGIORNAMENTO 08:45. Il sindaco di Kharkiv rende noto che sarebbero almeno 21 le persone morte e 112 quelle ferite nei bombardamenti sulla città, dove nella notte sono atterrati dei paracadutisti russi. Lo riferisce la Bbc.

AGGIORNAMENTO 08:15. Le truppe russe avrebbero preso la città strategica di Kherson, nel sud dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO 07:30. Secondo l’ONU sono almeno 136 i civili uccisi dall’inizio del conflitto, 13 dei quali bambini. Ma le vittime reali, come riporta Liz Throssell, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, potrebbero essere molte di più.

AGGIORNAMENTO 06:45. Previsto per oggi il secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca. A riferirlo l’agenzia di stampa russa Tass: il nuovo incontro dovrebbe tenersi al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area di Bialowieza Forest.

AGGIORNAMENTO 06:15. Il presidente USA Biden all’attacco: “Putin ha sbagliato i calcoli, si è trovato di fronte un muro che non si aspettava, ovvero la resistenza degli ucraini. La libertà trionferà sempre sulla tirannia: Putin è un dittatore e pagherà per le sue conseguenze. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto: si è sbagliato”.

AGGIORNAMENTO 02:00. Bombardamenti sulla città di Zhytomyr, in Ucraina: colpito l’ospedale Pavlusenko e un’area residenziale. Secondo il Kyiv Independent sarebbero almeno 2 i morti ma si scava tra le macerie.

