Ucraina, l’Onu: “Uccisi 474 civili”. Biden: “Stop a petrolio e gas di Mosca”. Zelensky: “Russia Stato terrorista” [DIRETTA E VIDEO]

Tredicesimo giorno di guerra in Ucraina. Al termine del terzo round di colloqui Mosca ha annunciato una tregua in mattinata (dalle ore 8 italiane) per permettere corridoi umanitari. Intanto nella notte sono proseguiti i bombardamenti a Kiev e dintorni: colpito anche un impianto di ricerca nucleare a Kharkiv. L’Aiea rassicura: “Radiazioni non aumentate”. Intanto Macron e Scholz incontreranno in giornata il leader cinese Xi Jinping.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45. Parla ancora Zelensky. “Non ci arrendiamo”. Lo ha assicurato il numero uno dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la Camera dei Comuni britannica. Della Russia dice che è “uno Stato terrorista” e parla di “invasione nazista”. Sulla Nato: “Non si è comportata come doveva”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30: Biden: “Basta petrolio e gas russi”. Ora arriva la conferma da parte di Joe Biden che, dalla Casa Bianca, dichiara che “gli Stati Uniti vieteranno l’import di petrolio e gas russi”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Il bilancio delle vittime. L’Onu fa sapere che dall’inizio della guerra in Ucraina sono morti 474 civili, mentre 861 sono rimasti feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 Le parole di Papa Francesco Anche il papa rivolge un pensiero “alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. Sono tanti”, scrive il pontefice su Twitter. “La Regina della Pace ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Mattarella: “Pensiero a donne ucraine” Così Sergio Mattarella dal Quirinale: “Il pensiero va alle donne ucraine, colpite da violenza assurda. Non è tollerabile e non dovrebbe essere neppure concepibile che, in questo nuovo millennio, qualcuno voglia comportarsi secondo i criteri di potenza dei secoli passati pretendendo che gli stati più grandi e forti abbiano il diritto di imporre le proprie scelte ai paesi più vicini, e, in caso contrario, di aggredirli con la violenza delle armi, provocando angoscia, sofferenze, morti, disumane devastazioni. Va fermato subito, con decisione questo ritorno all’indietro della storia e della civiltà”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 Cina: “Lavorare insieme per la pace, senza sanzioni” Il presidente cinese Xi Jinping, nel corso di un vertice a tre col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha invitato a “lavorare insieme” per ridurre la crisi e favorire la pace, bocciando le sanzioni: “Avranno un impatto negativo sulla stabilità della finanza, dell’energia, dei trasporti e dell’approvigionamento in tutto il mondo”.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Shell non acquisterà petrolio russo, Mosca annuncia ritorsioni sul gas La multinazionale Shell ha reso noto attraverso un comunicato che non acquisterà più barili di petrolio dalla Russia. Il gruppo si ritirerà da tutte le attività nel settore degli idrocarburi nel paese in seguito all’invasione dell’Ucraina. Da Mosca, intanto, arriva la minaccia del vicepremier russo Aleksandr Novak: “Abbiamo tutto il diritto di prendere una decisione corrispondente e imporre un embargo sul pompaggio di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1”, dopo il congelamento tedesco alla realizzazione del Nord Stream 2.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Zelensky: “Su Crimea e Donbass no ultimatum” Nell’intervista ad ABC Zelensky, che non ha alcuna intenzione di arrendersi, ha aggiunto: “Se parliamo di territori temporaneamente occupati e repubbliche non riconosciute da nessuno possiamo discutere e trovare un compromesso. È importante sapere come la gente che vuole essere parte dell’Ucraina vivrà in quei territori, occorrono garanzie di sicurezza ed è questione più complicata di riconoscere e basta. Questo è un altro ultimatum, Putin deve cominciare a dialogare”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 Yanukovich a Zelensky: “Ferma spargimento di sangue” L’ex presidente filorusso Viktor Yanukovich chiede sostanzialmente all’attuale presidente dell’Ucraina di arrendersi. In una lettera pubblicata da diverse testate russe, Yanukovich invita Zelensky a “mettere da parte l’orgoglio” e a fermare la guerra “a ogni costo”. Scrive Yanukovich: “Volodymir, forse sogni di diventare un vero eroe, ma l’eroismo non è ostentazione, non è combattere fino all’ultimo ucraino”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Onu, due milioni di rifugiati Entro oggi o al massimo domani si arriverà a quota due milioni di rifugiati ucraini. Lo ha detto Filippo Grandi, Alto commissario Onu per i rifugiati, nel corso di una conferenza stampa a Oslo.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Zelensky: “Sarà terza guerra mondiale”. Il presidente ucraino ha parlato in un’intervista ad ABC: “Putin è un criminale di guerra così come tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra e hannon dato ordini, Questo conflitto non finirà così, scetenerà la guerra mondiale”, ha concluso.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Bombardata la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Sarebbero 9 le vittime, tra cui almeno 2 bambini. Lo spiega il capo dell’amministrazione militare regionale Dmytro Zhyvytsky.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Esplosioni a Kiev, colpito impianto di ricerca nucleare adibito alla produzione di radioisotopi per scopi medici e industriali a Kharkiv. Dopo le rilevazioni il direttore generale dell’Aiea ha rivelato che non sarebbero variati i livelli di radiazioni nel sito.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Macron e Scholz incontreranno in giornata il leader cinese Xi Jinping. Lo comunica l’Eliseo.

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 Zelensky: “Non mi nascondo”. Il presidente ucraino è tornato a parlare in un video: “Sono a Bankova, negli uffici presidenziali a Kiev. Resto qui, non ho paura di nessuno”.

