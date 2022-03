Ucraina, i russi conquistano la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Reattore in fiamme. Kiev denuncia: “Incendio spento ma sfiorata nuova Chernobyl” [DIRETTA E VIDEO]

Il buon esito dei negoziati tra Russia ed Ucraina con l’intesa raggiunta sui corridoi umanitari, non hanno fermato i combattimenti. Anzi, l’invasione va avanti e le truppe di Mosca hanno attaccato e preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia: si tratta della principale struttura del Paese nonché la più grande centrale d’Europa. Come conseguenza dell’assalto, un incendio, sembra provocato dai colpi di artiglieria russi, è divampato in un reattore ma è stato prontamente sedato dopo qualche ora evitando una catastrofe nucleare che, in caso di esplosione, secondo le autorità di Kiev, “sarebbe stata 10 volte peggio di Chernobyl“. Nel frattempo i leader occidentali e la Casa Bianca vanno avanti sulla strada dell’inasprimento delle sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia e di Putin che non intende fermare l’offensiva. Intanto in Russia non si riesce più ad accedere ad alcuni media internazionali e a Facebook.

AGGIORNAMENTO ORE 10,18. L’assalto russo a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, avrebbe mietuto le vite di almeno 47 civili. Lo riferiscono le autorità regionali. Il bilancio di ieri parlava di 33 morti tra i civili con le operazioni di soccorso impossibilitate a causa dei pesanti bombardamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 10,15. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha duramente condannato l’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dicendo che tale raid “dimostra l’incoscienza di questa guerra, l’importanza di porvi fine e l’importanza che la Russia ritiri tutte le sue truppe”.

AGGIORNAMENTO ORE 10,05. Il ministero della difesa russa attacca il governo di Kiev. La scorsa notte scorsa Kiev “ha tentato una provocazione” vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ha dichiarato Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 09,59. Dura condanna da parte di Mario Draghi per l’attacco scellerato delle truppe russe alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un attacco, spiega Palazzo Chigi in una nota, “contro la sicurezza di tutti”. “L’Unione europea deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l’Ucraina e proteggere i cittadini europei” ha sbottato il presidente del Consiglio.

AGGIORNAMENTO ORE 09,54. Le sirene anti-aeree suonano incessantemente a Leopoli. La popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. La città si prepara all’assedio

AGGIORNAMENTO ORE 09:45. “Se il conflitto viene da noi, saremo pronti“. Così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, entrando al vertice dei ministri degli Esteri del Patto Atlantico. La Nato è “un’alleanza difensiva, noi non cerchiamo il conflitto” ha ribadito l’inviato di Washington.

AGGIORNAMENTO ORE 09,41. Per le autorità britanniche “Vladimir Putin rischia la prigione per i crimini di guerra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro della Giustizia del Regno Unito, Dominic Raab, “avvertendo” il presidente russo che si tratta di “un rischio reale su cui egli deve ora riflettere”. Quanto alla conquista russa della mega centrale nucleare di Zaporizhzhia, Raab ha parlato di “un attacco sconsiderato” che il mondo deve “punire duramente”.

AGGIORNAMENTO ORE 09,16. Secondo l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ieri sera si sarebbe verificato un “massiccio attacco” hacker contro i server della più grande azienda spaziale del Paese. “Ora il sito funziona stabilmente, l’infrastruttura e tutte le sezioni del sito sono sotto il controllo di specialisti” è stato spiegato.

AGGIORNAMENTO ORE 09,12. La Duma, il parlamento russo, ha approvato una legge che modifica il Codice penale allo scopo di contenere la diffusione di “fake news” sulle operazioni dell’esercito. La nuova norma introduce una responsabilità criminale per la diffusione di false informazioni. Sono previste multe e si rischiano fino a 15 anni di carcere.

AGGIORNAMENTO ORE 08,11. Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande e più importante dell’Ucraina, dopo che un incendio ad un impianto provocato dai bombardamenti dell’artiglieria, è stato domato.

