Ucraina, inferno nel Donbass: “Scattata l’offensiva totale dei russi”. Assalto all’acciaieria. Zelensky: “Battaglia preparata da tempo” [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina entra oggi nel suo 55esimo giorno e si apre con l’inizio della tanto temuta “offensiva” delle truppe russe nell’Est del Paese. In Donbass, per la precisione. Le autorità locali hanno definito il raid delle truppe di Putin in quell’area “un inferno“. Ieri, intanto, l’esercito russo ha conquistato la città di Kreminna dove, a quanto pare, i soldati del Cremlino avrebbero aperto il fuoco sui civili che scappavano provocando la morte di quattro persone. Intanto a Mariupol la situazione si fa, di ora in ora, sempre più disperata. La città, divenuta un po’ il simbolo di questa atroce guerra, è sotto assedio da oltre un mese, tuttavia non si arrende. Drammatica la denuncia del sindaco che accusa: “Deportati 40mila civili”. Si sono intanto sentite esplosioni anche nelle città di Mykolaiv e Kharkiv con Mosca che ha sferrato attacchi anche contro le aree occidentali dell’Ucraina, lanciando missili sulla regione di Leopoli dove sono morte sei persone, tra cui anche un bambino. Otto i feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00. È iniziato l’assalto all’acciaieria Azovstal, dove sono asserragliati i militari ucraini e almeno mille civili. Lo ha annunciato Eduard Basurin, comandante dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, riconosciuta soltanto da Putin e dai suoi alleati, nonché portavoce militare dei separatisti filorussi.

AGGIORNAMENTO ORE 08.15. Secondo quanto reso noto dal procuratore generale ucraino, sarebbero 205 i bimbi uccisi dall’inizio della guerra in Ucraina. Quelli invece feriti dall’inizio delle ostilità sono 367.

AGGIORNAMENTO ORE 07.10. L’esercito di Kiev ha reso noto che la 126ma Brigata di difesa costiera russa della flotta del Mar Nero ha subito perdite pari al 75% mentre l’810ma Brigata marina separata della marina russa del Mar Nero ha perso 158 soldati per mano delle forze ucraine, con circa 500 altri feriti e 70 dispersi.

AGGIORNAMENTO ORE 06.15. Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol, ha denunciato che circa 40.000 civili sarebbero stati “deportati” dai russi “con la forza” dalla città assediata e trasferiti in Russia o nelle regioni dell’Ucraina da loro controllate.

AGGIORNAMENTO ORE 04:20. “A Kiev? Se ci andrò dovrà essere per fare la differenza, per fare qualcosa di utile. Non ho bisogno di recarmi lì solo per dimostrare semplicemente il mio supporto “. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo all’invito del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di recarsi nella capitale. Il leader dell’Eliseo ha aggiunto di aver parlato una quarantina di volte con Zelensky dall’inizio della guerra con la Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 01.35. Oggi il presidente Usa Joe Biden sentirà gli alleati e i partner occidentali per fare il punto sulla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che la videochiamata è in programma questo pomeriggio alle 15:45 ora italiana.

AGGIORNAMENTO ORE 01.21. Almeno un migliaio di civili, perlopiù donne con bambini e anziani, si starebbe nascondendo nei rifugi ricavati sotto l’acciaieria Azovstal, nella città assediata di Mariupol. La notizia è stata riferita dal Consiglio comunale di quella città. Le stesse che spiegano che le forze russe hanno continuato a bombardare l’acciaieria, nonostante, appunto, la presenza dei civili al suo interno.

AGGIORNAMENTO ORE 00.55. Diverse esplosioni sono state segnalate a Mykolaiv e a Kharkiv. Lo hanno riferito le autorità di quelle città, secondo quanto riportano e Ukraina 24.

AGGIORNAMENTO ORE 00.35. “E’ iniziata la temuta offensiva nell’est del Paese, per la quale i russi si stavano preparando da tempo. Una grande parte dell’esercito russo è ormai consacrato a questa offensiva”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

