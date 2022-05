Ucraina, il sindaco di Mariupol: “Violenti scontri in corsi, persi contatti con Azovstal”. Il Cremlino: “No dichiarazione di guerra il 9 maggio” [DIRETTA E VIDEO]

Settantesimo giorno di guerra in Ucraina. La tensione è ancora alle stelle, soprattutto a Mariupol, dove l’acciaieria Azovstal è stata bersaglio di altri bombardamenti. Putin sente Macron in una telefonata e precisa: “Noi siamo aperti al dialogo”. Zelensky al Wsj: “Il nostro obiettivo è ristabilire l’integrità territoriale dell’Ucraina, Crimea inclusa”. Il dramma della guerra nei numeri dell’Onu: 3mila le vittime tra i civili, 5,5 milioni le persone fuggite dal Paese.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, riferisce che sono in corso “violenti combattimenti” nell’acciaieria Azovstal e che si sono persi i contatti con i combattenti di Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Cremlino: “No dichiarazione di guerra il 9 maggio”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che la Russia non ha alcuna intenzione di dichiarare guerra all’Ucraina in occasione della ricorrenza del 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nel secondo conflitto mondiale.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Oltre 1200 cadaveri di civili nei territori liberati. Secondo la polizia di Kiev, sono 1.235 i cadaveri di civili recuperati nei dintorni di Kiev dopo la ritirata dei russi. Ieri ne sono stati trovati altri venti. La maggior parte, ha chiarito il capo della polizia della regione, Andrey Nebitov, proveniva da Borodyanka e Vyshhorod.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. La Bielorussia lancia esercitazioni lampo. Lo rivela l’ufficio stampa del ministero della Difesa bielorusso, citato dall’agenzia Tass: “Le forze armate hanno lanciato esercitazioni militari lampo di forze di risposta”. A questo proposito, Putin ha sentito di recente il presidente Lukashenko.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zelensky: “Obiettivo è ristabilire integrità territoriale”. Così il presidente ucraino al Wall Street Journal: “Ci auguriamo che la Crimea sarà parte dell’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Biden: “Se non ci opponiamo ai dittatori, questi continueranno ad arrivare”. Così il presidente americano, in Alabama dalla fabbrica dei missili anti-tank Javelin forniti a Kiev per difendersi dall’invasione russa.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Colloquio Putin-Macron Due ore di colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron. Nel corso del summit, Putin ha ribadito che la causa della crisi alimentare globale è da ricercare, a suo avviso, nelle sanzioni dell’Occidente alla Russia. Ha inoltre chiesto al suo omologo francese di interrompere, con gli alleati, la fornitura di armi all’Ucraina. Macron, dal canto suo, ha invitato Putin a porre fine immediatamente all’operazione speciale.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Azovstal sotto gli attacchi russi Attacco russo all’acciaieria Azovstal. Le forze di Mosca stanno provando dal mattino a entrare nell’impianto, anche con l’utilizzo di blindati. Secondo il comandante della 12esima brigata operativa della Guardia nazionale ucraina, Denis Schlega, tutti gli assalti sono stati respinti ma ci sono 500 civili che rischiano la vita nell’acciaieria.

Tweets by Brave_spirit81